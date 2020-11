Nelle puntate di Una vita in onda tra qualche mese su Canale 5, si vedrà come l'alleanza tra Genoveva e Ursula Dicenta si spezzerà. Ciò, porterà la vedova Bryce a vendicarsi della sua vecchia complice, rivelando a tutti il suo coinvolgimento nel tentato suicidio di Agustina. Una rivelazione che vedrà gli abitanti di Acacias umiliare pubblicamente Ursula e cacciarla dal quartiere. Ben presto però, si scoprirà che Ursula non la farà passare liscia a Genoveva e tornerà più agguerrita che mai.

Una vita, spoiler: Genoveva si vendica di Ursula umiliandola pubblicamente

Nelle puntate di Una vita attualmente in onda su canale 5, i telespettatori stanno vedendo Ursula e Genoveva in combutta.

L'ex istitutrice ha fatto sparire nel nulla la povera Marcia per lasciare campo libero alla sua signora con Felipe. Ben presto però, le cose tra le due dark lady di Acacias cambieranno. Dopo aver messo fuori dai giochi Marcia, la vedova Bryce vorrà fare lo stesso con Ursula. Indagando sul suo passato, Salmeron scoprirà che l'ex istitutrice ha istigato al suicidio Agustina, corrompendo il falso medico. Genoveva sfrutterà quindi questa informazione a suo vantaggio e, per ingraziarsi Felipe e tutti i vicini di Acacias, deciderà di rendere pubblica questa informazione.

Ursula cacciata da Acacias nelle prossime puntate di Una vita

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita dunque, Genoveva rivelerà il tutto in pubblica piazza, umiliando Ursula, la quale verrà cacciata dal quartiere.

In questo modo, la vedova Bryce avrà ottenuto il suo scopo. Da una parte si sarà liberata dell'ingombrante Ursula, dall'altra sarà riuscita a ingraziarsi gli abitanti del quartiere che ora la vedranno come una donna coraggiosa, capace di non piegarsi ai ricatti della perfida Dicenta. Anche Felipe non rimarrà indifferente alla cosa e le dirà di essere molto orgoglioso di lei per il fatto di aver smascherato Ursula.

Una vita: Ursula non la farà passare liscia a Genoveva e la minaccia

Da quanto riportano le trame di Una vita già andate in onda in Spagna, Ursula non sarà certo disposta a farla passare liscia a Genoveva. Dopo essere stata pubblicamente umiliata, la perfida dark lady escogiterà un piano che si rivelerà particolarmente crudele.

Dicenta infatti, tornerà e farà sapere alla sua ex complice di essere a conoscenza di dove si trovi Cristobal, il suo ex protettore, nonché assassino di Samuel, ma non solo. Ursula rivelerà a Genoveva di essere a conoscenza anche di quanto accaduto alla sua amica Marlen. Tutto ciò, come prevedibile, spaventerà non poco la vedova Bryce. Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita anticipazioni, le minacce di Ursula si concretizzeranno quando nel quartiere, ricomparirà proprio l'ex protettore di Genoveva.