Le avventure della soap opera iberica Una vita stanno appassionando sempre di più il pubblico. Nelle puntate che i fan italiani seguiranno sul piccolo schermo prossimamente, il cuore di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), dopo la morte della moglie Teresa Sierra (Alejandra Meco), tornerà a battere per un’altra donna.

L’ispettore si innamorerà di Yolanda Lázaro (Ariadne Serrano), dopo essere riuscito a sottrarre Marcia Sampaio (Trisha Fernández) dalle grinfie del pericoloso trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena). Le intenzioni della nuova arrivata saranno abbastanza serie, visto che non perderà tempo per ricongiungersi con l’ispettore non appena saprà del suo trasferimento a Bilbao.

Una vita, spoiler: Mauro, Mendez e Felipe uniti per salvare Marcia

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, dicono che si assisterà al ritorno di Mauro San Emeterio. Quest’ultimo rimetterà piede ad Acacias 38 in missione segreta, proprio nell’istante in cui Felipe organizzerà il suo fidanzamento ufficiale con Marcia. La brasiliana purtroppo non riuscirà a festeggiare, poiché sparirà nel nulla senza lasciare tracce.

Mauro confesserà ad Alvarez Hermoso che il suo bambino è deceduto durante il parto, mentre Teresa ha perso la vita nella loro abitazione in Francia per mano di alcuni banditi.

Durante le indagini avviate con la collaborazione del commissario Aurelio Mendez, il vedovo di Sierra ammetterà di essere ancora un membro della polizia e farà la conoscenza di Yolanda Lazaro, per cui proverà una forte attrazione fisica.

San Emeterio incontrerà la fanciulla quando si troverà faccia a faccia con Cesar Andrade, colui che ha rapito Marcia su richiesta di Ursula. Nel dettaglio Mauro e Felipe, per poter salvare la brasiliana, si presenteranno al trafficante di donne sotto mentite spoglie. Lo storico ispettore di Acacias 38, nonostante l’avvocato che rischierà di rovinare il suo piano, riuscirà a mantenere la calma, facendo credere a Cesar di voler acquistare una decina di donne di colore per ridurle alla schiavitù.

In un primo momento quest’ultimo apparirà parecchio titubante, dopodiché finirà per accettare la proposta di San Emeterio: sarà in tale circostanza che il vedovo di Teresa incontrerà Yolanda. L’ispettore anche se non nasconderà a Felipe di essere rimasto affascinato dalla new entry, continuerà però a pensare alla sua defunta moglie.

Marcia costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico, San Emeterio preoccupato per Yolanda

Successivamente Alvarez Hermoso, per merito dell’aiuto di Mauro, sarà sempre più vicino a Marcia. Andrade esigerà di ricevere 15mila pesetas per cedergli la brasiliana. Felipe troverà la cifra richiesta da Cesar grazie a un prestito di Genoveva.

La situazione si complicherà, quando durante lo scambio, Cesar oltre a dire a Felipe di aver scoperto la sua vera identità, lo minaccerà con un'arma da fuoco. Ad avere la peggio nel bel mezzo della sparatoria sarà Marcia, infatti a causa delle gravi ferite riportate sarà costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Quanto accaduto farà perdere le staffe ad Alvarez Hermoso, che si scaglierà contro Mauro dicendogli di non essere disposto a perdonarlo se Marcia dovesse morire.

Quest'ultimo, anche se sarà felice di vedere Andrade in prigione, continuerà ad essere nervoso per non aver potuto dimostrare il coinvolgimento di Ursula e Genoveva con il sequestro di Marcia. Inoltre, San Emeterio disperato per non avere alcun contatto con Yolanda temerà che si trovi in pericolo, anche se Mendez penserà che la donna potesse essere una complice del trafficante.

Alvarez Hermoso chiede la mano della brasiliana, Yolanda raggiunge Mauro a Bilbao

In seguito Felipe continuerà a non accettare le scuse di Mauro, nonostante si mostrerà dispiaciuto nel vedere Marcia lottare tra la vita e la morte. Genoveva, invece, per continuare a conquistare la fiducia di Alvarez Hermoso, si recherà nella stanza della brasiliana in compagnia del medico.

La donna di colore, dopo essere sopravvissuta all'operazione, riceverà la visita di Yolanda e di Felipe, che la sorprenderà facendole una proposta di matrimonio. Infine Yolanda, quando apprenderà, che Mauro si è trasferito a Bilbao dimostrerà di amarlo, decidendo di seguirlo.