Michele Dentice ha riscosso un grande successo nel parterre femminile di Uomini e donne e, fin dalla sua prima apparizione come cavaliere nel dating show di Canale 5, ha ricevuto il numero di molte dame. Durante il suo percorso nel programma televisivo ha iniziato una conoscenza con Carlotta, Serena e Roberta Di Padua. In un'intervista rilasciata sul settimanale Nuovo, Michele Dentice ha espresso la sua opinione sulle protagoniste di Uomini e Donne: Tina Cipollari, Gemma Galgani e Maria De Filippi.

Michele Dentice andrebbe a cena con Maria De Filippi

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, il direttore del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti, ha pubblicato un'immagine del suo settimanale in cui è presente Michele Dentice.

Di fianco al primo piano del cavaliere partenopeo ci sono le foto della conduttrice Maria De Filippi, dell'opinionista Tina Cipollari e della dama torinese Gemma Galgani. Il personal trainer, nel post pubblicato da Signoretti è definito: ''Il fusto di Uomini e Donne''. Il titolo dell'intervista è: ''Tina è sexy, Gemma pare una vecchia zia, invece Maria...''. Riccardo ha inserito una didascalia per accompagnare lo scatto, anticipando alcune frasi dell'intervista di Michele: ''Con Maria andrei a cena: vorrei ascoltarla per ore''.

Gemma Galgani è una zia matura

Gemma Galgani, da anni dama nel parterre di Uomini e Donne, non è fortunata in amore e non è riuscita ancora a trovare l'uomo della sua vita.

Michele, senza peli sulla lingua ha dichiarato: ''Gemma? È una zia matura, la inviterei a casa per vedere insieme un film sul divano''. Il cavaliere campano, che di professione è un personal trainer, riguardo a Tina Cipollari ha detto che vorrebbe allenarla in palestra per farla tornare in forma. Attraverso il post sul profilo Instagram di Riccardo Signoretti, non sono trapelati altri dettagli in merito a qualche altra dichiarazione rilasciata da Michele Dentice.

Roberta Di Padua e Michele Dentice

Dopo aver interrotto la conoscenza con Carlotta, Michele Dentice ha continuato la sua frequentazione con Roberta Di Padua. La dama di Cassino non ha mai nascosto il forte interesse per il cavaliere campano, nonostante i problemi che ha riscontrato nel rapporto di coppia con l'uomo.

Michele, a detta di Roberta, non ha mai avuto tempo, durante la conoscenza, di telefonarle durante la giornata, ma si è limitato durante la loro relazione, a mandarle dei messaggi vocali. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se Michele riuscirà a cambiare per Roberta o se conoscerà un'altra donna che potrà essere quella giusta per lui.