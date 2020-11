A Un posto al sole, Marina si ritroverà in una situazione davvero complicata da gestire. Le anticipazioni Upas relative alle puntate in onda dal 16 al 20 novembre, rivelano che la Giordano dovrà fronteggiare la protesta degli operai, i quali non vogliono fare straordinari. Fabrizio, invece ostenterà una sicurezza probabilmente finta e Roberto si godrà i frutti del suo piano. Nel frattempo, Patrizio e Rossella si riavvicineranno ed il ragazzo proverà a rimettere in piedi la loro storia mentre Silvia e Michele saranno sempre più distanti. Infine, Giulia cercherà di sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia rom e Susanna prenderà una sofferta decisione.

Upas, trame 16-20 novembre: Patrizio vuole rimettere in piedi la storia con Rossella

Le anticipazioni Upas riguardanti gli episodi in onda dal 16 al 20 novembre, ci dicono che Rossella e Patrizio si ritroveranno a fare i conti con i loro sentimenti mentre Michele e Silvia continueranno ad avere un rapporto molto teso. Nel frattempo, Giulia avrà una spiacevole notizia sul lavoro, ma non vorrà accettarla in maniera passiva. Intanto, Niko continuerà a far preoccupare la sua famiglia a causa delle sue scelte. Poco dopo, Patrizio ascolterà i consigli di Alex e Vittorio e proverà a rimettere in piedi la sua storia con Rossella, ma non sarà affatto facile. Nel frattempo, Silvia rifletterà sul rapporto con Michele nel momento in cui lui farà un errore in radio.

Più tardi, Giulia proverà a fare qualcosa per sensibilizzare gli abitanti del quartiere, i quali non accettano la famiglia rom. Intanto, Susanna si sentirà sempre più in colpa per le scelte di lavoro di Niko, il quale ha iniziato a lavorare allo studio Leone.

Upas, spoiler al 20 novembre: Marina deve arginare la protesta degli operai

Giulia non si darà per vinta e coinvolgerà Michele nella sua campagna di sensibilizzazione, ma così facendo finirà per creare tensioni in famiglia. Nel frattempo, Patrizio cercherà un chiarimento con Ilaria mentre Marina con poca liquidità a causa degli intrighi di Roberto dovrà fronteggiare una situazione complicata al lavoro.

La donna dovrà cercare di arginare la protesta degli operai, in quali non hanno nessuna intenzione di fare ulteriori straordinari senza una ricompensa mentre Fabrizio ostenterà una falsa sicurezza e Ferri si godrà i frutti scaturiti dal suo piano. Poco dopo, Cotugno a causa di Cinzia dovrà rinunciare al suo sogno di andare ad Ischia con Bice. Intanto, tra Silvia e Michele la tensione si taglierà a fette e ciò si ripercuoterà negativamente sia su Rossella sia sul lavoro del Saviani, ma un evento improvviso potrebbe cambiare la situazione. Più tardi, Guido preoccupato per Cotugno cercherà di consigliarlo al meglio, ma darà l'impressione che sia lui quello che ha bisogno di consigli.

Upas: Susanna prende una decisione sofferta

Nei prossimi episodi di Upas vedremo Alberto e Patrizio continuare ad avere un rapporto ostile. Nel frattempo, Silvia e Michele si recheranno in commissariato, ma le cose potrebbero andare in maniera molto diversa rispetto a quanto speravano e ciò non farà altro che aumentare la distanza tra loro. Poco dopo, Susanna e Niko avranno un incontro fortuito e la ragazza si renderà conto del malessere del suo ex, il quale sarà alle prese con il nuovo lavoro allo studio Leone. La Picardi, a quel punto prenderà una sofferta decisione. Di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire che cosa farà l'avvocato per evitare di fare indirettamente del male al giovane Poggi.