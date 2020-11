Nella settimana che va dal 30 novembre al 4 dicembre andrà in onda su Rai 3 un'altra emozionante puntata di Un posto al sole. Secondo le anticipazioni da poco pubblicate, Franco verrà a sapere che sua madre dovrà subire un delicato intervento al cuore, pertanto sarà indeciso se recarsi in Nuova Zelanda o rimanere in paese. Fabrizio e Marina avranno sempre più problemi: la Giordano, con spirito positivo, cercherà con ogni mezzo a sua disposizione di sistemare le cose ai Cantieri. Invece Fabrizio si mostrerà abbastanza arreso e non aiuterà la donna a gestire la situazione. Intanto Lara e Ferri continueranno ad architettare loschi piani all'insaputa di Marina.

Upas spoiler: Rossella viene confortata da Patrizio

Durante gli appuntamenti che andranno in onda nella prima settimana di dicembre, Clara presserà Alberto sulla questione della convivenza. Il ragazzo sarà in serie difficolta soprattutto perché noterà tanto interesse da parte di Barbara. Successivamente riceverà una visita inaspettata che gli rimescolerà i piani. Intanto Renato cercherà di confortare Bianca e giurerà qualcosa che scatenerà trambusto all'interno del nucleo familiare. Nel frattempo, Marina scoraggiata dalla debolezza di Fabrizio sarà consapevole che dovrà gestire in solitudine le difficoltà economiche dei Cantieri. Successivamente Rossella cercherà di sfogarsi con Ornella dopo l'accusa da parte di Ilaria.

Quest'ultima la considererà una raccomandata. Ma a calmare i nervosismi di Rossella sarà Patrizio. Tra i due nascerà qualcosa?

Sergio non crede alla relazione tra Bice e Cotugno

Come confermato dai recenti spoiler diffusi, Alberto notato l'interesse di Barbara nei suoi confronti cercherà di non far sospettare la donna per paura di essere licenziato.

Per tale ragione Alberto farà in modo di tenergli testa. Successivamente Bice tenterà di sfuggire alla vacanza a Ischia con Cotugno, il quale verrà apprezzato da Cinzia per le sue abilità da vero amatore. Nel frattempo Franco e Angela decideranno di partire per la Nuova Zelanda. Niko invece, sommerso dal peso delle sue bugie, farà un enorme fatica addirittura a regolare il suo complesso rapporto con Jimmy.

Patrizio intanto continuerà a riempire di affetto Rossella. Quest'ultima non sarà altro che felice, ma la presenza di Ilaria turberà il giovane. Durante la puntata che andrà in onda dal 30 novembre al 4 dicembre, Sergio Massaro non crederà che Bice potrebbe avere una clamorosa relazione con Cotugno. Tuttavia, secondo alle anticipazioni succederà qualcosa che lo convincerà e credere alla nuova relazione tra i due, anche se le trame non rivelano ulteriori dettagli