Oggi, giovedì 3 dicembre, è stato registrato lo speciale di Amici 20 che andrà in onda sabato prossimo. Su Instagram sono già disponibili le anticipazioni di quello che è avvenuto in studio, tra molte conferme per gli allievi e qualche polemica. Rudy Zerbi ha deciso di non seguire più Evandro dopo avergli sentito dire cose poco carine: il giovane avrà come coach Arisa oppure Anna Pettinelli. Arianna non è riuscita a riconquistare la maglia ma non è ancora stata eliminata, mentre Kika ha battuto la sfidante ed è tornata al suo banco.

Allievi in crisi ad Amici: Arianna dimentica la canzone

Il percorso di Arianna nella scuola di Amici, è ancora in bilico: dopo essere stata sospesa da Rudy per essersi rifiutata di interpretare le cover assegnatele, la ragazza ha avuto un'altra possibilità nello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 sabato prossimo.

Le anticipazioni della registrazione che c'è stata in queste ore, fanno sapere che la cantante è entrata in crisi mentre intonava un brano di Vasco Rossi: Zerbi ha rimandato la sua decisione finale alla settimana prossima, quindi non ha ancora eliminato l'allieva definitivamente.

Un altro talento che ha rischiato grosso oggi, è Evandro: il cantautore è stato rimproverato dai professori per alcune pungenti affermazioni che ha fatto su altri artisti che doveva cantare. Se Rudy ha preferito interrompere la collaborazione col giovane, Arisa e Anna Pettinelli si sono proposte di diventare le sue nuove coach seppur arrabbiate per quello che ha detto.

Esa prodotto dalla Dark Polo Gang: sorpresa ad Amici

Come accade ogni settimana, anche nella registrazione di Amici del 3 dicembre si sono esibiti tutti gli allievi della scuola e, fatta eccezione per Arianna che è ancora in stand-by, sono stati tutti riconfermati dal proprio professore di riferimento.

Se sabato scorso è toccato a Leonardo iniziare una collaborazione col produttore Michele Canova su un nuovo inedito, oggi è stato Esa a ricevere una sorpresa analoga: un membro della Dark Polo Gang ha deciso di aiutarlo nella produzione di un brano che presto sarà pubblicato.

La puntata che i telespettatori potranno vedere il 5 dicembre, è iniziata con la sfida di Kika: la cantante è stata messa a rischio da Anna Pettinelli ma è riuscita a battere la rivale e a riprendersi il suo posto nella classe.

Polemiche e tensioni ad Amici 20

L'ospite della puntata di Amici che è stata registrata giovedì 3 dicembre, è stato Aiello: l'artista ha intonato il suo ultimo successo "Che canzone siamo" ed è stato accolto con calore dal pubblico presente. Tornando sulla polemica che ha coinvolto Evandro, le anticipazioni riportate da una pagina Instagram che si occupa del talent-show, fanno sapere che in studio c'è stato il caos soprattutto quando sono state fatte sentire le parole poco gentili che il ragazzo ha rivolto su brani e artisti che avrebbe dovuto cantare. Chi ha assistito alla registrazione odierna, ipotizza che la parte in cui si è toccato questo spinoso argomento possa essere tagliata in fase di montaggio proprio perché è stata forte e l'allievo ne uscirebbe molto male.

Il video che Maria De Filippi ha mandato in onda in cui si sente il cantautore criticare l'artista sopra citato, non dovrebbe essere visto dai telespettatori, mentre gli altri talenti della scuola l'hanno visionato tramite un tablet.

Nonostante sia stata una puntata molto movimentata, nessun protagonista della ventesima edizione di Amici è stato eliminato oggi: l'unica che al momento rischia di non essere riconfermata dal suo professore di riferimento, è Arianna, che per la seconda settimana consecutiva è stata sospesa da Zerbi.