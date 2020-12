Ritorna l'appuntamento su Rai 1 con Che Dio ci aiuti 6, la Serie TV di Rai 1 che vede come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Le anticipazioni rivelano che il cast è ancora impegnato con le riprese dei nuovi episodi, che andranno in onda a partire dal mese di gennaio 2021 in prime time. Le avventure di suor Angela e di tutti gli altri protagonisti della fiction torneranno a far compagnia ai telespettatori e i colpi di scena non mancheranno. Uno dei più eclatanti avrà a che fare con il ritorno in scena di Monica, interpretata da Diana Del Bufalo, lanciata nel mondo televisivo dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni sulla trama: il ritorno di Monica

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 raccontano che dopo un anno di assenza, e dopo che il convento si è trasferito da Fabriano ad Assisi, Monica ritornerà di nuovo in scena e sarà una delle protagoniste di questa nuova stagione. La sua presenza, infatti, non passerà inosservata, soprattutto per il suo ex fidanzato Nico, che nel frattempo ha provato a cambiare radicalmente vita.

Nico infatti, dopo aver sofferto molto per la fine della sua storia d'amore con Monica, è riuscito a ritrovare la serenità e la felicità al fianco di Ginevra, che in un primo momento era diventata una novizia e stava pensando di prendere i voti per diventare suora.

Nico e Ginevra pronti per le nozze ma Monica porterà scompiglio

Alla fine, però, tra Nico e Ginevra ha trionfato l'amore e i due in queste sesta stagione di Che Dio ci aiuti cominceranno a progettare il loro matrimonio. Queste nozze ci saranno per davvero oppure salterà tutto? Le anticipazioni rivelano che il ritorno di Monica porterà un bel po' di scompiglio nella vita della coppia.

La bella dottoressa, infatti, metterà a soqquadro l'armonia di coppia tra il suo ex Nico e Ginevra, tuttavia la stessa Monica potrebbe essere protagonista di una nuova love story e per lei potrebbe esserci un nuovo spasimante conosciuto proprio in ospedale.

Tra le new entry di Che Dio ci aiuti 6 ci sarà Pierpaolo Spollon: ecco le anticipazioni

Insomma, i colpi di scena in questa sesta stagione saranno davvero dietro l'angolo e a questi si aggiungeranno anche le novità legate al cast di Che Dio ci aiuti.

Occhi puntati, ad esempio, sull'arrivo dell'attore Pierpaolo Spollon, che quest'anno ha raggiunto il massimo della popolarità e del successo come personaggio della serie tv Doc - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero.

Nella storica serie con Elena Sofia Ricci, Pierpaolo Spollon vestirà i panni di Emiliano Stiffi, uno psichiatra infantile. Confermata anche la presenza di un altro giovane attore molto amato dal pubblico di Rai 1: Erasmo Genzini, di cui però al momento si sa ancora molto poco sul ruolo che interpreterà in Che Dio ci aiuti 6.