Sta per tornare in onda su Rai 1 l'appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 6. Le anticipazioni ufficiali rivelano che finalmente è stata confermata, anche dalla Rai, la data di messa in onda della prima puntata di questa nuova serie. Il debutto, infatti, è fissato per giovedì 7 gennaio 2021 così come svelato dai promo che in questi giorni stanno andando in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato. E i colpi di scena non mancheranno, a partire dal ritorno in scena di Monica, interpretata dall'attrice Diana Del Bufalo che torna "in convento" dopo una stagione di assenza.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: parte la sfida con DayDreamer

Nel dettaglio, le anticipazioni relative alla programmazione di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che la prima puntata del 7 gennaio 2021 dovrà vedersela contro il ritorno in prime time (dopo un mese di assenza dal piccolo schermo) della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista Can Yaman.

Una sfida decisamente avvincente quella del giovedì sera di gennaio: da un lato ci sarà la suora più amata del piccolo schermo e dall'altro ci sarà l'attore turco sex symbol, amatissimo dal pubblico femminile. Chi riuscirà ad avere la meglio dal punto di vista degli ascolti? Che Dio ci aiuti 6 confermerà la sua leadership incontrastata, battendo anche DayDreamer? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Suor Angela ritorna ad Assisi: anticipazioni Che Dio ci aiuti 6

Tornando alle anticipazioni della prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, come svelato dal promo ci sarà il trasferimento del convento da Fabriano ad Assisi. Le suore capitanate da suor Angela e suor Costanza cambieranno città e soprattutto per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, si tratterà di un cambiamento molto importante.

Suor Angela, infatti, tornerà "a casa", dato che Assisi è la sua città Natale dove si trova anche il suo papà che avrà modo di ritrovare nel corso delle puntate della sesta stagione.

Il ritorno di Monica: anticipazioni Che Dio ci aiuti 6 prima puntata

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché grande attenzione verrà data anche al personaggio di Azzurra.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Come svelato da suor Costanza nel promo della prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, Azzurra deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e prenderà in considerazione l'ipotesi di diventare una suora a tutti gli effetti.

E poi ancora ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Monica, che rivedremo tornare in scena dopo la sua assenza nel corso della quinta stagione.

Le anticipazioni della prima puntata rivelano che il ritorno di Monica non passerà affatto inosservato e finirà per creare un po' di caos nella storia d'amore tra Nico e Ginevra.

Il successo inarrestabile della fiction con Elena Sofia Ricci

Insomma una sesta stagione che, dalla trama, sembra avere tutte le carte in regola per bissare il grande successo di ascolti delle serie precedenti. Che Dio ci aiuti, infatti, è diventato uno dei punti di forza della programmazione serale della rete ammiraglia Rai, in grado di arrivare a toccare anche punte di 7 milioni di spettatori.

La stessa Elena Sofia Ricci, che normalmente non tende a replicare un personaggio da lei interpretata dall'infinito, ha ammesso in diverse interviste che proprio non riesce a scrollarsi di dosso le vesti di suor Angela, un personaggio che ormai è entrato di diritto tra i più amati in assoluto dal pubblico televisivo italiano.

E, ai volti storici della fiction, quest'anno si aggiungeranno anche alcuni nuovi. Tra questi vi segnaliamo l'arrivo dell'attore Pierpaolo Spollon, visto quest'anno nel cast di Doc - Nelle tue mani.