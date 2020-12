L'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreeamer - Le ali del sogno è confermato per domenica 13 dicembre a partire dalle 16:20 circa. Le anticipazioni rivelano che tra Can e Sanem ci sarà un primo tentativo di riavvicinamento dopo che il fotografo aveva scelto di stare un po' alla larga dalla sua amata, non avendo gradito il suo comportamento. Tuttavia Sanem non si arrenderà e, complici una serie di disguidi, chiederà a Can di poter dormire con lui.

DayDreamer, anticipazioni del 13 dicembre: Sanem raggiunge Can

Nel dettaglio, Sanem riuscirà a raggiungere Can dopo aver scoperto il posto esatto in cui il fotografo si è rifugiato per stare un po' di giorni da solo, lontano da tutto e tutti.

Can e Sanem, quindi, saranno ospiti dello stesso albergo ma la camera prenotata dalla Aydin presenterà più di un problema. Una serie di disguidi, infatti, renderanno impossibile il soggiorno di Sanem nella camera che aveva prenotato e, a quel punto, Divit si farà avanti e le chiederà di andare a dormire da lei.

Sanem chiede a Can di dormire insieme: la trama di DayDreamer del 13 dicembre

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 13 dicembre rivelano che in camera di Can saranno presenti due letti ma quello dato a Sanem si rivelerà a dir poco scomodo. Ecco allora che la ragazza coglierà la palla al balzo per chiedere al suo fidanzato di dormire insieme.

La proposta di Sanem non verrà rifiutata da Can e a quel punto i due passeranno la notte dormendo abbracciati, nello stesso letto.

Un momento di grande passione per i due che sembreranno aver dimenticato i dissidi che c'erano fino a poco tempo prima. Peccato, però, che questa magia che si creerà non durerà a lungo.

Il piano di Huma contro Can e Sanem

La perfida Huma, infatti, metterà alle strette Cey Cey e lo costringerà a confessare la verità sul posto in cui si trova Can. Una volta scoperto tutto, Huma si metterà subito all'opera per rovinare la felicità di suo figlio e Sanem.

Le anticipazioni di DayDreamer, infatti, rivelano che Huma informerà subito Polen di quello che sta accadendo e del fatto che tra Can e Sanem è in corso un riavvicinamento. A quel punto chiederà a Polen di intervenire in prima persona e di tornare all'attacco per cercare di far breccia di nuovo nel cuore del suo ex fidanzato.

Il doppio appuntamento del weekend con DayDreamer: non solo Canale 5 ma anche La 5

Anche questa settimana una puntata decisamente da non perdere che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena imperdibili. Intanto si segnala che oltre alla puntata in prima visione assoluta in onda la domenica pomeriggio su Canale 5, l'appuntamento con DayDreamer è fissato anche su La 5.

Ogni fine settimana, al sabato e alla domenica, andranno in onda le repliche della serie tv con protagonista Can Yaman. La messa in onda è in programma nella fascia oraria del preserale ma tutti gli episodi potranno essere rivisti anche in replica streaming online da tablet oppure cellulare sul sito web MediasetPlay.