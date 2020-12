Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera di Canale 5 che tornerà in onda sabato 26 dicembre. Dopo una settimana di stop, la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir tornerà in onda di sabato, a partire dalle 15:10 circa con un nuovo episodio che occuperà lo slot orario che attualmente è nelle mani della trasmissione Amici di Maria De Filippi. E i colpi di scena non mancheranno in questa puntata: la dolce Sanem, infatti, sarà vittima di un terribile incidente che farà spaventare moltissimo Can.

DayDreamer, anticipazioni 26 dicembre: Can vuole partire con Polen

Nel dettaglio, Polen tornerà all'attacco con il suo ex fidanzato Can e questa volta gli proporrà una vantaggiosa offerta lavorativa che renderà entusiasta il fotografo.

Divit, infatti, non ha mai nascosto di essere sempre alla ricerca di nuovi stimoli per poter fare bene il suo lavoro e così quando Polen gli chiederà di trasferirsi con lei nei Balcani, per un nuovo progetto, il fotografo finirà per accettare.

Can, quindi, sembrerà essere disposto a lasciare Istanbul per poter intraprendere un nuovo percorso di vita e al tempo stesso professionale, lontano dalla sua amata Sanem. E la reazione di quest'ultima non sarà per nulla positiva.

Sanem si licenzia poi l'incidente

Le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer in onda sabato 26 dicembre su Canale 5, infatti, rivelano che Sanem sarà a dir poco disperata per questa scelta fatta da Can e, a sua volta, deciderà di prendere una drastica decisione legata alla sua professionale.

La bella Aydin, infatti, consegnerà le sue dimissioni dalla Fikri. Dopo la rottura con Can, Sanem deciderà di voltare pagina e deciderà così di licenziarsi dall'agenzia fotografica che le ha permesso di crescere e di ottenere dei numerosi successi lavorativi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel momento in cui Sanem uscirà dall'agenzia sarà vittima di un incidente stradale.

Le anticipazioni della soap DayDreamer di sabato 26 dicembre rivelano che la ragazza verrà investita da un'auto guidata da Yigit.

Spoiler di DayDreamer del 26 dicembre: Sanem viene investita

Il ragazzo, per fortuna, soccorrerà subito Sanem quando si renderà conto di ciò che è successo e della possibile gravità della situazione. Sanem, quindi, verrà portata subito in ospedale e Yigit sarà costantemente al suo fianco fino a quando i medici non la dimetteranno.

L'atteggiamento di Yigit non passerà affatto inosservato e soprattutto Can comincerà ad essere molto geloso delle attenzioni dell'uomo nei confronti di Sanem. Le trame di DayDreamer rivelano che Can proverà anche a far ragionare Sanem invitandola a non licenziarsi ma non riuscirà a farle cambiare idea in nessun modo.