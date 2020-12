I colpi di scena nella soap opera DayDreamer non mancano mai e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci saranno delle novità legate ai due protagonisti Can e Sanem, ma anche alla programmazione. Il 20 dicembre, infatti, non ci sarà una nuova puntata in prima visione della serie, la quale tornerà in onda nuovamente sabato 26 dicembre con una puntata speciale in programma alle ore 15, al posto della trasmissione Amici di Maria De Filippi che andrà in pausa per lo stop natalizio. Occhi puntati su Can che prenderà una clamorosa decisione legata alla sua vita e al suo percorso professionale e sentimentale.

DayDreamer, le anticipazioni del 26 dicembre: Can chiude con il passato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer, che sarà trasmessa sabato 26 dicembre su Canale 5, rivelano che Can farà una scelta che lascerà senza parole la sua amata.

Dopo aver riflettuto a lungo, il fotografo deciderà di accettare la proposta di lavoro che gli è stata avanzata dalla sua ex fidanzata Polen.

Quest'ultima, infatti, gli ha fatto presente che c'è un'importante proposta lavorativa arrivata per lui dai Balcani e alla fine il fotografo deciderà di accettarla. In questo modo, infatti, Can proverà a dare una svolta importante alla sua vita e soprattutto si lascerà alle spalle il passato che nell'ultimo periodo lo ha fatto molto soffrire.

Sanem affronta Can dopo la decisione di andare via e lasciarla

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer in onda il 26 dicembre su Canale 5 rivelano che anche Sanem verrà messa al corrente di questa novità riguardante il futuro del suo amato. La reazione della giovane Aydin non sarà per nulla positiva.

Sanem, infatti, deciderà di affrontare a muso duro il suo fidanzato e lo accuserà di voler scappare dai problemi proprio come in passato ha fatto sua mamma Huma con lui. Un duro confronto che, tuttavia, non scuoterà più di tanto l'animo del giovane Divit: ormai è irremovibile e apparirà sicuro e determinato della scelta da seguire.

Sanem si licenzia dalla Fikri Harika: le anticipazioni di DayDreamer di sabato 26 dicembre

Di fronte a questa situazione, anche Sanem deciderà di dare una svolta epocale alla sua vita. Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che la ragazza deciderà di rassegnare le sue dimissioni alla Fikri Harika, pronta anche lei a voltare pagina e a iniziare un nuovo percorso di vita.

A quel punto Sanem saluterà tutti i suoi colleghi che appariranno fortemente dispiaciuti dalla notizia del suo licenziamento. L'unica a essere felice sarà Huma: il piano della perfida mamma dei Divit sta andando in porto e lei non potrà che esserne contenta e soddisfatta.