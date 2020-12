Le nuove puntate di DayDreamer, la serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir, promettono nuovi entusiasmanti colpi di scena. Le anticipazioni turche rivelano che Can e Sanem, dopo essersi ritrovati in seguito ad un periodo di forte crisi, decideranno di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore. E, per farlo, Can proporrà alla sua amata un giro del mondo, che permetterà loro di stare lontani da tutto e tutti. Una proposta che renderà felice Sanem, meno i suoi genitori, che temono che la ragazza possa soffrire di nuovo per colpa del fotografo. Ma Sanem deciderà di fare di testa sua e poco prima della partenza, sarà protagonista di un terribile incidente d'auto con Can alla guida. Quest'ultimo finirà in coma.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can e Sanem fanno un incidente d'auto

Nel dettaglio, Sanem, nonostante le pressioni da parte dei suoi genitori, deciderà di inseguire il suo sogno d'amore con Can. I due, però, mettendosi alla guida saranno protagonisti di un brutto incidente che cambierà la loro vita. Alla guida della vettura ci sarà proprio il giovane Divit che sarà colui che uscirà 'distrutto' da questo incidente. Can, infatti, finirà in coma e questo sarà un durissimo colpo per Sanem che non lo lascerà mai da solo e cercherà di fare il possibile per fargli sentire la sua presenza e fare in modo così che il fotografo possa svegliarsi di nuovo e tornare alla sua vita di sempre.

Can perde la memoria e non ricorda nulla di Aydin

Peccato, però, che la situazione andrà diversamente.

Le anticipazioni turche delle puntate di DayDreamer rivelano che, al suo risveglio dal coma, Can non ricorderà più nulla degli ultimi anni della sua vita, né tantomeno della sua fidanzata Sanem. Un durissimo colpo per Aydin, ma anche per lo stesso Can che apparirà fortemente deluso e arrabbiato da questo cambio vita che lo vede coinvolto. Sanem, però, anche in questa difficile circostanza non perderà la sua pazienza e proverà in tutti i modi a far ritornare la memoria al suo amato.

Sanem decide di chiudere con Can: le anticipazioni turche di DayDreamer

Aydin tornerà a vestirsi come un tempo, riaprirà l'agenzia che Can aveva con suo fratello Emre e farà tutto quello che faceva nei due anni in cui è stata fidanzata con lui. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, però, rivelano che gli sforzi della donna non basteranno: Can non ricorderà nulla del suo passato, ha azzerato tutto.

E a quel punto Sanem sarà costretta a prendere una decisione difficile e al tempo stesso drastica. La ragazza si renderà conto che non può più stressare Can in quel modo, sforzandosi a fargli ricordare i momenti belli trascorsi assieme. Per questo motivo la Aydin deciderà di chiudere con il passato e comunicherà la sua decisione di andare via da Istanbul per iniziare una nuova vita.