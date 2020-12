Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati soprattutto al personaggio di Huma. La mamma dei fratelli di Divit, infatti, verrà accusata di essere la responsabile dell'incendio che si terrà al capanno dove soggiorna suo figlio Can. Peccato, però, che si tratta di un'accusa infondata, dato che non sarà lei la vera artefice di quello che accadrà nei prossimi episodi della fortunata serie tv con Can Yaman.

Le nuove puntate turche di DayDreamer, anticipazioni: incendio al capanno e Can sfida le fiamme per amore di Sanem

Nel dettaglio, Can dopo il suo rientro ad Istanbul farà credere ad Yigit di essere in possesso delle prove video che testimoniano il fatto che sia stato lui ad incendiare i manoscritti della ragazza.

Un'accusa che manderà fuori di testa l'editore, il quale caduto nella trappola di Can, non si farà problemi ad attuare l'ennesimo piano diabolico.

Yigit, infatti, si recherà al capanno dove Can sta alloggiando dopo il suo rientro in città e non riuscendo ad entrare dalla porta d'ingresso, deciderà di appiccare un incendio. Solo in questo modo potrà disfarsi delle prove che attestano la sua colpevolezza.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che nel momento in cui Can si renderà conto che è scoppiato un incendio, correrà subito al capanno e sfiderà le fiamme per salvare un foulard che apparteneva alla sua amata Sanem, che non ha mai dimenticato.

Huma viene accusata dell'incendio al capanno di suo figlio Can

E tale evento sarà il preludio di un acceso scontro tra Huma e Mihriban.

Sì, perché poco prima dell'incendio al capanno appiccato da Yigit, Huma si recherà a casa del suo ormai ex marito Aziz per avere un ulteriore confronto con lui ma lo troverà in compagnia di Mihriban, la donna di cui era innamorato prima di sposarla.

Quando arriverà la notizia della distruzione del capanno di Can, l'astuta Mihriban riunirà in maniera errata tutti i tasselli di questo puzzle e punterà il dito verso Huma, ritenendola responsabile di ciò che è successo.

Mihriban si scaglia contro Huma: le nuove anticipazioni turche di DayDreamer

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che dopo questa pesante accusa, Mihriban deciderà di affrontare a muso duro la sua "rivale" Huma e le chiederà di stare alla larga dalla sua vita, dato che non è più disposta a perdere l'amore di Aziz, compiendo così lo stesso errore che aveva già fatto 30 anni prima.

Parole che non piaceranno per niente alla mamma di Can ed Emre: Huma, infatti, andrà su tutte le furie per questo discorso fatto da Mhriban.