Alfonso Signorini, in una recente intervista pubblicata su un settimanale, ha rivelato cosa accadrà nella casa del Grande Fratello Vip la sera del 31 dicembre. Il conduttore ha fornito delle anticipazioni sulla puntata speciale che andrà in onda la sera di San Silvestro, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Per l'occasione, il direttore di Chi potrebbe fare una sorpresa ai concorrenti del GF Vip, facendo un blitz in giardino. Alfonso ha detto che, durante l'ultima sera del 2020, ci sarà una sfida culinaria, il cenone in diretta e una sfilata commentata da Tommaso Zorzi.

Anticipazioni puntata del GF Vip del 31 dicembre: Alfonso Signorini potrebbe fare un blitz in giardino

Alfonso Signorini ha anticipato cosa succederà l'ultimo dell'anno nella casa del GF Vip e ha detto che, per motivi di sicurezza, non potrà festeggiare nell'appartamento di Cinecittà insieme ai concorrenti, ma non esclude una sorpresa e, a tal proposito ha dichiarato: ''Potrei fare un blitz in giardino''. Per la diretta di giovedì 31 dicembre, Alfonso indosserà uno smoking regolare e ha delle preferenze in merito al capo: ''Lo vorrei in un tessuto blu'', aggiungendo che, per l'occasione speciale, gli piacerebbe avere un lieve sberluccichio, mentre per gli abiti dei vip non è stata ancora presa una decisione: ''Dobbiamo decidere se sceglieranno loro su tre proposte nostre o se deciderà un esperto''.

Puntata del GF Vip del 31 dicembre: sfilata e sfida culinaria

Dal momento che il look dei concorrenti verrà curato nel dettaglio, per la puntata di San Silvestro gli abiti saranno alla base del ''GF fashion week'' e ci sarà una sfilata commentata da Tommaso Zorzi. L'ultima sera del 2020, nella casa più spiata d'Italia ci sarà il cenone in diretta e Alfonso Signorini ha anticipato che si tratterà di una sorta di gara culinaria: ''Ognuno preparerà un piatto.

Non è escluso che uno chef dia il suo giudizio e magari una giuria in studio assaggi''. Dopo il brindisi di mezzanotte, il conduttore ha informato che ci sarà tanta musica e allegria: ''Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno''.

Nella diretta del GF Vip del 31 dicembre: sorprese, canzoni e ospiti

I coinquilini del reality potranno festeggiare l'arrivo del nuovo anno con baci e abbracci e il conduttore ha detto che saranno tutti un po' invidiosi di questa cosa.

Per la puntata del 31 dicembre, Alfonso ha rivelato che non saranno previste nomination, ma ci saranno tanti momenti emozionanti, grazie a sorprese canzoni e ospiti e, a tal proposito, ha detto: ''Sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: Ruta sa presentare, Malgioglio sa cantare, Pretelli imitare''. Non resta che attendere le 21:20 di San Silvestro per scoprire quello che succederà nella casa del Grande Fratello Vip.