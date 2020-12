Le sorprese al Grande Fratello Vip non mancano mai e non si esclude che, nelle prossime settimane di programmazione del reality show, possano esserci anche dei nuovi concorrenti a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà. A dare la succulenta anticipazione è stato il conduttore Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta di "Casa Chi" dove non ha nascosto che potrebbero esserci delle ulteriori sorprese da questo punto di vista con l'arrivo di nuovi "Vipponi" pronti ad alterare le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di questi mesi.

Signorini anticipa che potrebbero esserci nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip

"Se gli ingressi sono finiti? Non è detto. Dico solo che non è detto. Capite?" ha dichiarato il conduttore del GF Vip, aggiungendo che il problema di questa edizione del reality show è che ormai la gente la guarda come se si trattasse di Beautiful.

Complice il periodo di lockdown e la doppia programmazione settimanale, il pubblico di Canale 5 si è affezionato moltissimo ai protagonisti di questa quinta edizione, che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti, con una media che supera la soglia dei 3,3 milioni di spettatori a puntata e uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

"Praticamente è una soap opera" ha ammesso Signorini, parlando di questa edizione e delle dinamiche che si sono venute a creare all'interno della casa, tali da appassionare sempre più gli spettatori Mediaset.

Nessuna indiscrezione sui nuovi possibili concorrenti del GF Vip

Ma chi saranno questi nuovi possibili concorrenti pronti a varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip? A tal proposito il conduttore del reality non ha fornito ulteriori dettagli sui nomi di chi potrebbe mettersi in gioco nel corso delle prossime settimane e per il momento si è limitato a dire che gli ingressi potrebbero non essere finiti.

Del resto, qualche tempo fa, Signorini aveva dichiarato che gli autori stavano lavorando per far entrare in casa un ragazzo che potesse essere una compagnia per Tommaso Zorzi, dopo che lo stesso influencer aveva esplicitamente chiesto di poter avere ricevere la visita di un ragazzo con il quale condividere emozioni e un po' di tempo assieme.

Salta la puntata del GF Vip del 25 dicembre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno per davvero questi nuovi ingressi, va detto che le anticipazioni sulla programmazione del GF Vip rivelano che questa settimana non ci sarà il classico doppio appuntamento settimanale.

Il 25 dicembre, infatti, non ci sarà la nuova puntata serale del reality show condotto da Signorini che osserverà un turno di pausa e tornerà in onda nuovamente lunedì 28 dicembre in prime time dalle 21:40 circa.