Sorprese in arrivo al Grande Fratello Vip nel corso della puntata di questa sera 21 dicembre in onda, come sempre, in diretta tv su Canale 5. Le anticipazioni diramate in anteprima sul web rivelano che stasera ci saranno anche degli ospiti d'eccezione che prenderanno parte alla serata: trattasi di Arisa e Alberto Urso, due artisti molto amati dal pubblico che saranno protagonisti di un momento di varietà che coinvolgerà anche gli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia.

Arisa e Alberto Urso ospiti speciali al Grande Fratello Vip: anticipazioni del 21 dicembre

Nel dettaglio, Arisa e Alberto Urso saranno protagonisti di un medley di canzoni natalizie che intoneranno insieme ai protagonisti di questo Grande Fratello Vip e coinvolgeranno anche il conduttore stesso.

Proprio questa mattina, sul suo profilo ufficiale Instagram, Alfonso Signorini ha pubblicato delle storie dove lo si vedeva impegnato in sala prove assieme ad Alberto Urso, mentre ripeteva le strofe di alcune canzoni natalizie che verranno poi eseguite nel corso della puntata in diretta di questa sera.

Il medley natalizio nella puntata del GF Vip del 21/12

Per Arisa e Alberto Urso sarà un "ritorno in coppia" sulle scene di Canale 5, dato che già qualche tempo fa i due sono stati protagonisti di un duetto molto emozionante durante una puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. In quell'occasione i due si esibirono sulle note del brano "Guarda che luna", cantato dal grande Fred Buscaglione.

E quest'anno Arisa è tornata nuovamente nella trasmissione di Maria De Filippi: questa volta, però, è uno dei nuovi insegnanti di canto della scuola più famosa del piccolo schermo.

Il ritorno di Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip

Ma i colpi di scena per questa nuova puntata del GF Vip in onda stasera 21 dicembre non sono finiti qui. Occhi puntati anche su Cristiano Malgioglio che avrà la possibilità di rientrare di nuovo tra le mura domestiche di Cinecittà. E non si esclude che il paroliere possa essere protagonista di un nuovo momento di confronto con i suoi ex compagni di avventura.

Già la scorsa settimana, quando è arrivato in studio in seguito all'eliminazione, Malgioglio è stato protagonista di un confronto molto acceso con Giulia Salemi, che ha definito la persona più "inutile" della casa. Stasera, quindi, si prevedono nuove scintille in studio.

Un appuntamento decisamente da non perdere quello con il GF Vip di questa sera 21 dicembre, che potrà essere seguito in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21:40 ma anche in live streaming online da tablet oppure cellulare, collegandosi sul sito web MediasetPlay.