Le porte della casa del Grande Fratello Vip sono pronte ad accogliere i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco per questa "seconda fase" del reality show che andrà avanti fino a metà febbraio 2021. Le anticipazioni sul nuovo cast di "vipponi" rivelano che in casa arriverà un personaggio ben noto al pubblico che ha seguito l'ultima edizione di Temptation Island: parliamo di Carlotta Dell'Isola.

Nella casa del Grande Fratello Vip arrivano i nuovi concorrenti: ecco le anticipazioni

I telespettatori del genere reality in onda su Canale 5, conoscono molto bene Carlotta dato che si è fatta conoscere per la sua ironia pungente e per la sua schiettezza come protagonista del reality show delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi.

E dopo essersi riappacificata con il fidanzato Nello, ecco che Carlotta è pronta per questa nuova avventura che la porterà ad essere uno dei volti di spicco di questa edizione del GF Vip.

Confermata anche la presenza della showgirl Cecilia Capriotti che in passato ha già partecipato ad un altro reality show Mediaset. Trattasi de L'Isola dei famosi che, tra l'altro, tornerà in onda quest'anno su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Andrea Zenga e Mario Ermito nel cast del GF Vip

La porta rossa della casa del Grande Fratello Vip si aprirà anche per un altro volto noto che sicuramente farà perdere la testa a molte donne. Parliamo di Andrea Zenga che nel suo "passato televisivo" conta una partecipazione in coppia con la sua fidanzata a Temptation Island.

E poi ancora arriverà in casa come nuovo concorrente ufficiale anche il giovane Mario Ermito che nel suo passato ha già partecipato (seppur per pochi giorni) ad un'edizione "Nip" del GF.

In attesa di assistere all'arrivo in casa di questi nuovi "vipponi", le anticipazioni in merito alla nuova puntata serale del GF Vip in programma venerdì 18 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà grande attenzione sul caso Filippo Nardi.

Filippo Nardi verso la squalifica dal GF Vip: anticipazioni 18 dicembre

In questi giorni, infatti, Nardi si è lasciato andare ad una serie di frasi a dir poco sgradevoli sul conto di Maria Teresa Ruta che hanno scatenato l'indignazione del pubblico social che segue il reality show. In moltissimi, infatti, hanno chiesto che venissero presi dei provvedimenti nei confronti di Filippo per le sue frasi offensive nei confronti di Maria Teresa.

E nel corso della prossima puntata di venerdì 18 dicembre del GF Vip, potrebbe esserci il colpo di scena finale. A quanto pare, infatti, Mediaset sta valutando gli episodi avvenuti in queste ore all'interno della casa che vedono protagonista Filippo e potrebbe procedere con la squalifica immediata dal gioco, provvedimento chiesto a gran voce sul web anche dagli spettatori del programma condotto da Alfonso Signorini.