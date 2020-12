Il Paradiso delle Signore sta per tornare in televisione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dal prossimo 4 gennaio riprenderanno gli appuntamenti in prima visione assoluta e così ripartirà il 2021 della soap che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Tante saranno le novità che vedremo in scena in questi nuovi episodi a partire dal ritorno dell'amatissima Marta, che sarà uno degli eventi più attesi della prossima serie in onda da gennaio. Occhi puntati anche su Roberta, dopo la sua uscita di scena avvenuta a dicembre: ritornerà di nuovo nel cast della soap opera oppure no?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni e trame del 2021: Marta rientra in scena

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che dopo un lungo periodo di assenza, Marta potrà finalmente rientrare a Milano.

Il suo ritorno in punta stabile è previsto durante le puntate del mese di febbraio. In questo modo, quindi, il personaggio interpretato da Gloria Radulescu, avrà la possibilità di ricongiungersi con il suo amato Vittorio Conti, ma dovrà fare i conti anche con un bel po' di cambiamenti e novità.

Rispetto a quando è andata via da Milano, sono cambiate un bel po' di cose nella sua famiglia. Vittorio Conti, ad esempio, ha dovuto rapportarsi con la sua nuova famiglia, composta da Beatrice, Pietro e Serena.

Il ritorno di Marta da Vittorio e la presenza di Beatrice

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che nel momento in cui tornerà in scena, Marta conoscerà per la prima volta i nuovi familiari di suo marito e dovrà rapportarsi con loro.

Beatrice e i suoi due figli, infatti, diventeranno parte integrante della vita di Vittorio, al punto che la donna deciderà di trasferirsi a casa di Conti e inizieranno a convivere sotto lo stesso tetto.

Una decisione che non farà stare affatto tranquilla la contessa Adelaide, la quale comincerà ad avere dei sospetti su questo rapporto sempre più stretto tra Beatrice e il marito di sua nipote.

Quale sarà la reazione di Marta di fronte a tutti questi cambiamenti? Come si comporterà nei confronti di Beatrice? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera in onda nel 2021.

Roberta per il momento non ritorna: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del nuovo anno, rivelano che dopo l'uscita di scena di Roberta, in molti si chiedono se ritornerà in scena nel corso degli episodi che andranno in onda da gennaio a giugno.

Al momento, però, sembrerebbe proprio di no, dato che l'attrice che veste i panni di Roberta ha ammesso di voler staccare per un po' di tempo la spina dagli impegni del set della seguitissima soap opera. In futuro, però, non si esclude che Roberta possa rimettere piede a Milano, proprio come è successo con Marta.