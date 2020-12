Tante le novità del palinsesto di Rai 1 per l'inverno 2021. Le anticipazioni rivelano che a partire dal mese di gennaio 2021, ci sarà spazio per le nuove Serie TV in onda in prima serata ma anche per gli show e i varietà in diretta. Da segnalare il ritorno di due prodotti molto forti e al tempo stesso molto amati dal pubblico. Parliamo di Che Dio ci aiuti 6, la popolare fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela e Affari Tuoi, il game show portato al successo su Rai 1 da Paolo Bonolis, che tornerà in onda in una versione completamente rinnovata.

Palinsesto Rai 1 per l'inverno 2021, le anticipazioni: Luisa Ranieri sarà Lolita Lobosco

Nel dettaglio, le anticipazioni sul nuovo palinsesto dell'inverno 2021 della rete ammiraglia Rai, rivelano che di domenica sera ci sarà spazio per le serie tv in prima visione assoluta. Si partirà con Mina Settembre, la nuova fiction in sei puntate con protagonista Serena Rossi nei panni di un'assistente sociale.

A seguire, poi, dal 14 febbraio sarà la volta di Lolita Lobosco, la nuova fiction con Luisa Ranieri che questa volta vestirà i panni di una commissaria. Di lunedì sera, invece, sono previsti i raddoppi della fiction Mina Settembre ma anche il ritorno di Lino Guanciale che questa volta sarà il protagonista de Il commissario Ricciardi.

Al martedì sera, invece, ci sarà spazio per il grande calcio in diretta con le fasi finali della Coppa Italia e poi anche per la finalissima della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli in programma il 20 gennaio 2021 in prime time.

Dal 7 gennaio ritorna la serie tv Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci

Il palinsesto di Rai 1 per questo inverno, invece, al giovedì sera prevede la messa in onda dei nuovi appuntamenti con Che Dio ci aiuti 6. La fiction con Elena Sofia Ricci, giunta alla sua sesta stagione di messa in onda, debutterà il prossimo 7 gennaio e dovrà vedersela contro DayDreamer, la serie turca di Canale 5 con protagonista Can Yaman.

La serata del venerdì, invece, sarà dedicata prettamente all'intrattenimento. Si partirà prima con lo show Andiamo avanti condotto da Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino e poi dal 29 gennaio sarà la volta della seconda edizione de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

Il ritorno di Affari Tuoi al sabato sera nel palinsesto di Rai 1

Al sabato sera, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Affari Tuoi che questa volta sarà condotto da Carlo Conti.

Un'edizione completamente rinnovata che dovrà vedersela contro C'è posta per te, il people show dei sentimenti di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Riuscirà Conti a tener testa alla "regina degli ascolti" del sabato sera? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.