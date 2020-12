Tra gli appuntamenti più seguiti del daytime di Rete 4 vi è quello con Tempesta d'amore, la fortunata serie tv che proseguirà la sua messa in onda nella settimana che va dal 21 al 27 dicembre 2020 in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Christoph che farà i conti con la delusione che gli è stata inflitta da Ariane che ha scelto di troncare di punto in bianco il loro fidanzamento. Intanto Vanessa, durante un allenamento sul prato, ritroverà l'anello del matrimonio di Robert e correrà da lui per ridarglielo.

Tempesta d'amore, anticipazioni settimana 21-27 dicembre 2020

Nel dettaglio, Christoph resterà stupito nel momento in cui Ariane deciderà di troncare il loro fidanzamento e di voltare pagina in maniera così repentina. Un duro colpo per l'uomo, il quale ben presto si convincerà del fatto che ci sia qualcosa di non detto sotto.

Christoph, infatti, si dirà sicuro del fatto che alla base di questa motivazione della donna possa celarsi lo zampino di Werner e quindi per questo deciderà di vederci chiaro.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 27 dicembre 2020 rivelano che Christoph chiederà a Linda di spiare Ariane e tenerla sotto controllo così da poter arrivare a scoprire il vero motivo per il quale ha scelto di chiudere la loro storia d'amore.

Vanessa ritrova l'anello di Robert

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le attenzioni saranno ben poste anche su Robert che continuerà ad essere al centro dell'attenzione per la fine della sua storia con Eva. Le anticipazioni di queste nuove puntate di Tempesta d'amore in onda dal 21 al 27 dicembre rivelano che entrerà in scena Vanessa.

La donna, durante uno dei suoi allenamenti sul prato, ritroverà la fede nuziale di Robert e deciderà di raccoglierla per poterla restituire di nuovo all'uomo, immaginando che possa averla persa.

Tuttavia, nel momento in cui andrà da lui per restituirgli l'anello, il dolore per la separazione da Eva supererà di gran lunga la felicità per il ritrovamento dell'anello.

Tim incontra una sconosciuta in stalla: anticipazioni Tempesta d'amore 21-27 dicembre

E poi ancora Tim, si dirigerà in stalla per far visita a Nero ma si troverà di fronte una giovane donna sconosciuta che si trova lì senza alcun tipo di permesso.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore al 27 dicembre rivelano che la reazione di Tim sarà immediata.

L'uomo, infatti, reagirà in maniera tutt'altro che pacifica nei confronti di questa donna che nel frattempo proverà a dargli dei consigli su Nero. Tim, però, non la ascolterà minimamente, infastidito dalla presenza di questa persona. Ma di chi si tratta? Lo scopriremo nelle prossime settimane.