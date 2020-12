Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore: le anticipazioni delle nuove puntate tedesche, in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati soprattutto al personaggio di Andrè, il quale dopo l'incidente che lo ha coinvolto e dopo aver fatto perdere le proprie tracce per qualche tempo, tornerà di nuovo in città e trufferà suo fratello Werner.

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate tedesche: Andrè sparisce nel nulla e farà perdere le sue tracce

Nel dettaglio, Andrè sarà al centro delle trame delle prossime puntate della soap opera tedesca, complice l'incidente che lo vedrà protagonista al fiume, in seguito al quale perderà completamente la memoria.

L'uomo deciderà di lasciare la Germania e di partire per l'Olanda assieme ad una donna che ha conosciuto da poco: Leentje.

Michael e Werner non nasconderanno la propria paura e apprensione per la sparizione nel nulla dell'uomo che, di punto in bianco, farà perdere le proprie tracce. Tuttavia sarà lo stesso Andrè a farsi nuovamente vivo in albergo, a distanza di diverse settimane dalla sua sparizione, e apparirà fortemente cambiato.

Andrè torna a commettere gli errori del passato

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che l'amnesia di cui è vittima l'uomo, finirà per turbarlo profondamente, soprattutto nel momento in cui Andrè scoprirà i tremendi crimini di cui si è macchiato in passato. Sconvolto, si chiuderà in camera sua e non vorrà vedere neppure Leentje.

Alfons, per salvare la situazione ed evitare il peggio, deciderà di intervenire in prima persona e lo farà entrando con una scala esterna dalla finestra della camera in cui si trova Andrè; peraltro per compiere questo "salvataggio" rinuncerà anche un'importante proposta di lavoro.

Andrè, intanto, continuerà a ripetere di non voler avere nulla a che fare con l'uomo che era una volta, peccato però che poi si ritroverà a commettere gli stessi sbagli del passato, facendo del male ai suoi familiari più cari.

Andrè deruba suo fratello Werner: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore, che andranno in onda prossimamente anche su Rete 4, rivelano che Andrè apparirà sempre più perso nella nebbia dei suoi ricordi e del passato che tornerà prepotente nella sua vita.

L'unico punto di riferimento sarà Leentje, che rappresenterà per lui un vero e proprio punto di riferimento.

L'uomo dimostrerà di essere disposto a tutto pur di accontentare le sue richieste.

Il colpo di scena, infatti, arriverà nel momento in cui la donna confesserà ad Andrè che il suo grande sogno è quello di poter aprire un albergo alle Mauritius. A quel punto, per aiutarla, non si farà problemi a derubare suo fratello Werner.