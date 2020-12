Proseguono le registrazioni di Uomini e donne: sabato 12 dicembre, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, sono ritornati di nuovo in studio per le nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni delle suddette puntate rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena legati soprattutto al percorso del tronista Gianluca, che alla fine ha scelto di abbandonare definitivamente il trono e rinunciare così alla possibilità di trovare la sua anima gemella in trasmissione.

Uomini e donne, le anticipazioni della registrazione 12 dicembre: Gianluca lascia senza fare la scelta

Nel dettaglio, le anticipazioni su U&D rivelano che si è partiti proprio con il racconto delle novità legate al percorso di Gianluca il quale ha ammesso di aver maturato la decisione di abbandonare il trono, non essendo riuscito a costruire qualcosa di importante con le pretendenti che sono venute in trasmissione per lui nel corso di queste settimane.

Il giovane tronista ha ammesso anche di sentirsi inadatto al contesto della trasmissione e, nel momento in cui ha spiegato le sue motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa scelta, non ha trattenuto le lacrime.

Le parole di Maria De Filippi per l'addio di Gianluca a U&D

Gianluca, infatti, ha pianto molto nel corso della registrazione del 12 dicembre dove ha annunciato il suo addio ufficiale e quasi non riusciva a parlare.

Immediata la reazione della padrona di casa, Maria De Filippi, la quale ha ammesso di essere dispiaciuta per questa decisione presa da Gianluca ma al tempo stesso lo ha tranquillizzato dicendo di rendersi conto che le cose non possono avvenire "a comando" e ha aggiunto che molto probabilmente il ragazzo non è ancora pronto per immergersi in una nuova relazione con un'altra ragazza.

Prima di andare via dalla trasmissione, Gianluca ha abbracciato tutti i presenti in studio, tranne la padrona di casa Maria De Filippi che non era aveva la mascherina con sé.

Registrazione U&D del 12 dicembre: Sophie delusa da Matteo

Ma i colpi di scena in questa nuova registrazione di Uomini e donne del 12 dicembre non sono finiti qui. Le anticipazioni rivelano che anche per Sophie è arrivata una doccia fredda decisamente inaspettata.

La ragazza ha dovuto fare i conti con il rifiuto da parte di Matteo.

De Filippi, infatti, ha posto al corteggiatore una domanda a bruciapelo chiedendogli quale sarebbe stata la sua risposta in caso di scelta. E Matteo ha rivelato che in questo momento il suo sarebbe stato un no, mandando in tilt la tronista che ha ammesso di sentirsi presa in gira dal suo pretendente.