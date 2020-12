Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni della registrazione di sabato 5 dicembre rivelano le novità riguardanti la dama torinese Gemma Galgani, impegnata con Maurizio, il cavaliere che sembra averle rapito il cuore. Per il tronista Davide Donadei, invece, è arrivata una dichiarazione del tutto inaspettata da parte della corteggiatrice Beatrice che ha deciso di aprirgli il suo cuore.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 5 dicembre: Gemma e Maurizio in love

Nel dettaglio, la frequentazione tra Gemma e Maurizio prosegue nel migliore dei modi. La dama aveva invitato il cavaliere a casa sua per poter trascorrere un po' di tempo assieme e approfondire così la conoscenza: a quanto pare l'esito finale è stato positivo.

Durante l'incontro, infatti, Gemma e Maurizio si sono scambiati dei baci così come riportano le anticipazioni di U&D diffuse da 'Il Vicolo delle news'. Insomma sembrerebbe proprio che la dama torinese sia tornata a 'graffiare' e che questa volta sia riesplosa di nuovo la passione.

E, dopo questa esterna con Gemma, il cavaliere Maurizio ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Alfonsina, l'altra dama che stava frequentando. Le anticipazioni della registrazione del 5 dicembre, inoltre, rivelano che in studio sono arrivate anche tre nuove dame pronte a conoscere Maurizio ma il cavaliere ha preferito mandarle a casa.

Davide diviso tra Beatrice e Chiara: le anticipazioni di Uomini e donne

Sul percorso a U&D del tronista Davide, le anticipazioni rivelano che questa settimana è arrivata la dichiarazione da parte di Beatrice.

In esterna, la ragazza le ha mostrato un video dove dichiarava apertamente di essersi innamorata di lui. Chiara, invece, ha scelto di portarlo a casa sua per mangiare assieme un dolce preparato dalla mamma. E in studio, Davide non ha nascosto di essere in grande difficoltà, perché si trova al cospetto di due ragazze dai sani principi e per lui risulta complicato prendere una decisione finale sulla scelta da fare.

Riccardo riceve un regalo da Ida Platano: registrazione U&D del 5 dicembre

Occhi puntati anche sul percorso di Riccardo Guarnieri che questa settimana ha ricevuto una lettera e un pacchetto da parte della sua ex fidanzata Ida Platano. All'interno del pacchetto era contenuto l'anello di fidanzamento che il cavaliere aveva regalato alla dama, ai tempi della loro relazione.

Un 'regalo' che non è piaciuto per niente a Riccardo, il quale si è chiesto perché Ida si sia rifatta viva solo adesso che lui è tornato di nuovo a Uomini e donne per cercare l'anima gemella.