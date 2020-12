Si avvicina il gran finale di stagione di Vite in fuga, la Serie TV thriller di Rai 1 che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè nei panni dei coniugi Caruani. Le anticipazioni della sesta e ultima puntata in onda lunedì 7 dicembre in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena soprattutto per Claudio che inizialmente aveva deciso di andare a costituirsi ma alla fine sarà costretto a ripensarci e dovrà affrontare una missione molto importante. Intanto la Serravalle non si darà pace e proseguirà le sue indagini.

Vite in fuga, anticipazioni della sesta e ultima puntata di lunedì 7 dicembre

Nel dettaglio, le indagini portate avanti da Serravalle nel corso di queste settimane si riveleranno fruttuose e cominceranno a dare i risultati sperati. Le sue intenzioni, infatti, coincideranno con quelle dei colleghi Calasso e Polito che da questo momento in poi potranno non avvalersi più del suo aiuto e della sua presenza nella risoluzione di questo caso.

E poi ancora le anticipazioni di Vite in fuga del 7 dicembre rivelano che Claudio prenderà in considerazione l'ipotesi di andare a costituirsi ma alla fine sarà costretto a rivedere la sua posizione dopo la misteriosa scomparsa dei suoi due figli.

In questo appuntamento finale, Claudio sarà chiamato a compiere un'ultima importantissima e al tempo stesso difficilissima prova da superare.

Claudio affronta il suo ex capo: anticipazioni Vite in fuga del 7/12

L'uomo dovrà recarsi, sotto copertura, al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante una conferenza. Ma gli spoiler dell'ultima puntata di Vite in fuga rivelano che ormai la Serravalle è sulle sue tracce e quindi Claudio potrebbe avere davvero le ore contate.

Un finale decisamente al cardiopalma quello della prima stagione di Vite in fuga, la serie tv che in queste settimane di programmazione ha registrato un sostanziale aumento del numero di spettatori. Partita in sordina con una media di 4 milioni di spettatori, la serie è cresciuta sempre di più e puntata dopo puntata è arrivata a sfiorare anche la soglia dei cinque milioni di spettatori.

Numeri che potrebbero crescere sempre di più in vista della messa in onda dei due appuntamenti finali di questa prima serie in programma stasera 6 e domani 7 dicembre alle 21,30 circa.

Nessuna indiscrezione sul futuro di Vite in fuga: la Rai tace sulla seconda serie

Nonostante sia arrivata la messa in onda dell'ultima puntata, al momento da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che potrebbe essere il destino di questa serie televisiva. Non si sa, quindi, se ci sarà una seconda stagione di Vite in fuga oppure se le vicende della famiglia Caruana termineranno ufficialmente con la messa in onda della puntata di lunedì 7 dicembre 2020.

Di certo, questa stagione autunnale ha permesso alla rete ammiraglia Rai di consolidare la sua leadership dal punto di vista degli ascolti per quanto riguarda la serie tv.

Oltre a Vite in fuga, la Rai ha sfornato un altro titolo di grande successo come Doc - Nelle tue mani che ha visto protagonista Luca Argentero. In questo caso, però, è già stata confermata la seconda stagione le cui riprese dovrebbero cominciare nel 2021.

Il ritorno di Anna Valle in prime time con Vite in fuga

Tuttavia con Vite in fuga, la rete ammiraglia Rai ha potuto riportare in prima serata Anna Valle, uni dei volti più familiari e al tempo stesso amati dal pubblico che già in passato era stata protagonista di altre serie di straordinario successo dal punto di vista auditel, come nel caso di 'Sorelle', la fiction che la vedeva protagonista al fianco di Loretta Goggi.

I fan, però, sperano di poterla rivedere ancora molto preso protagonista di nuove fiction serali e chissà se magari l'attrice non tornerà a vestire proprio i panni di Silvia Caruana nella seconda stagione di Vite in fuga.