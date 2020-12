In una delle scorse puntate del Grande Fratello Vip, l'ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli ha vissuto grazie alla sua ex compagna Ariadna Romero, un momento davvero molto emozionante. La donna le ha infatti mostrato degli scatti e dei video del loro bambino. Dopo questa inaspettata e bellissima sorpresa, Pierpaolo è ritornato a parlare della storia d'amore con Ariadna. Il trentenne ha rivelato di essere andato in confusione dopo aver rivisto la sua ex. Poi ha aggiunto che in realtà il loro amore si è spento a poco a poco quando lei è partita per il Brasile. Il 20 dicembre Ariadna Romero è stata ospite del programma condotto da Barbara D'Urso, Live non è la D'Urso.

La ragazza ha detto cosa ne pensa delle affermazioni fatte dal padre di suo figlio nei giorni scorsi.

Ariadna Romero e la storia d'amore con Pierpaolo Pretelli

Barbara D'Urso ha chiesto ad Ariadna Romero: "Ariadna, ma secondo te Pierpaolo è ancora innamorato di te?“ Una domanda diretta a cui la donna ha risposto dicendo di no e che in realtà è solo tanto confuso. Poi, ha aggiunto che lei è un pilastro nella vita di Pierpaolo, non è solo la sua ex, ma è la madre di suo figlio, così come Pierpaolo è il padre del loro bambino e questo legame che li lega è molto forte.

Nessuno dei due ha avuto una storia dopo la fine della loro relazione

Sempre nel corso della puntata di Live non è la D'Urso, Ariadna Romero ha detto che i reality ti lasciano in una condizione di fragilità.

La donna ha detto di aver fatto l’Isola e di ricordare che ha avuto anche lei momenti di ripensamenti in cui ha iniziato a darsi delle colpe. Ha poi aggiunto che anche il suo ex compagno ha soltanto dei sensi di colpa. I demoni sono venuti fuori adesso ha dichiarato Ariadna, perché ci sono tante cose non dette e non risolte. Forse sarebbe stata utile una terapia di coppia per andare avanti, per chiudere un cerchio e ritrovare la serenità ha continuato la donna.

Ariadna Romeo ha rivelato che con Pierpaolo hanno ritrovato un rapporto, ma in realtà non hanno mai chiarito perché tra loro è finita. Poi, Barbara D'Urso le ha chiesto se dopo la fine della loro relazione, avessero avuto un'altra storia d'amore. Ariadna ha risposto che Pierpaolo le ha detto di non aver avuto nessuna storia dopo di lei. Ariadna ha rivelato che nemmeno lei si è più innamorata.

Dopo Pretelli, ha detto di aver avuto avuto un breve flirt quando stava all’Isola e poi basta. Come staranno davvero le cose? Tra i due è definitivamente finita o l'amore non si è mai del tutto spento? Non resta che aspettare cosa accadrà quando l'ex velino Pierpaolo Pretelli uscirà dalla casa e rivedrà la sua ex compagna Ariadna Romero.