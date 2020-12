In Beautiful la violenta lite tra Brooke e Thomas culminerà con un sonoro ceffone rifilato da Logan al figliastro. Quest'ultimo, nella puntata in onda domenica 6 dicembre, non esiterà a meditare vendetta contro Brooke per l'affronto subito e per tutte le volte che la donna lo ha trattato con disprezzo. Mentre starà uscendo dalla casa di Brooke, Forrester jr riceverà un messaggio di Vinny, il quale dovrà comunicargli qualcosa di importante. Si scoprirà che l'amico, dopo essere venuto a conoscenza del segreto di Ridge e Shauna, vorrà farne partecipe anche Thomas.

Beautiful, anticipazioni: Thomas si introduce in casa di Brooke

In Beautiful le trame si stanno facendo sempre più avvincenti. Nel corso delle ultime puntate, i telespettatori hanno rivisto Thomas Forrester, il quale non avrà perso il vizio di minacciare il piccolo Douglas. Il giovane, violando l'ordine restrittivo, sarà riuscito a introdursi in casa di Brooke dove, non solo avrà incontrato il figlio, ma anche il padre Ridge, al quale avrà chiesto nuovamente aiuto per tornare a lavorare alla Forrester Creations. Poco più tardi, Thomas si imbatterà anche in Brooke, la quale non sarà affatto contenta di rivederlo e gli intimerà di andarsene subito.

Thomas medita vendetta contro Brooke nella prossima puntata di Beautiful

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful, tra Brooke e Thomas andrà in scena una violenta lite con tanto di accuse reciproche.

Da un lato Thomas accuserà la matrigna di aver portato via Ridge a Taylor e di conseguenza di aver rovinato la vita della sua famiglia, dall'altro Brooke lo accuserà per tutto il male fatto a Hope.

Logan inoltre, non esiterà a dargli del malato e del pericoloso. Il culmine della lite arriverà nel momento in cui Thomas darà della poco di buono alla matrigna, la quale perderà il controllo dandogli uno schiaffo.

Tra i due la tensione sarà alle stelle, tanto che Thomas giurerà di vendicarsi di lei.

Beautiful, spoiler 6 dicembre: Thomas deciso ad allontanare Brooke e Ridge

L'occasione perfetta per il piano di vendetta di Thomas giungerà nel momento in cui il giovane riceverà un messaggio da parte di Vinny. L'amico infatti, vorrà informarlo di quanto appena scoperto da Danny circa la notte passata insieme da Ridge e Shauna.

Questo potrebbe essere un modo perfetto per liberarsi della matrigna.

Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, si scoprirà che, venuto a sapere del tradimento del padre con Shauna, Thomas non avrà remore nell'utilizzare questa informazione per raggiungere i suoi scopi, anche a discapito della felicità di Ridge. Thomas infatti, farà in modo che Brooke venga a sapere di quanto successo la sera che Ridge si ubriacò, solo per creare una frattura insanabile nel matrimonio del padre. Thomas riuscirà a dividere Brooke e Ridge? Lo si scoprirà solo attraverso le prossime anticipazioni di Beautiful.