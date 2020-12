Aria di novità nei palinsesti delle fiction targate Mediaset. La Lux Vide ha da poco annunciato la realizzazioni di un nuovo reboot incentrato sul personaggio di Sandokan. Un nuovo ruolo è in programma anche per l'attore Can Yaman che, dopo aver fidelizzato milioni di italiani diventando uno degli attori più apprezzati, seguiti e discussi del momento, vestirà i panni della "Tigre di Mompracen" nella Serie TV. Dopo interpretazione di Signor Gian in Daydreamer - Le ali del sogno, l'attore sarà protagonista del nuovo palinsesto di Canale 5. Can Yaman debutterà con Daydreamer dal 7 gennaio 2021 in prima tv assoluta.

Sarà poi protagonista di una nuova serie turca dal nome Mr. Wrong (Signor nessuno) che prenderà, molto probabilmente, il posto de Il segreto. L'attore turco ha svelato inoltre ai microfoni di Rtl 102.5 che presto soggiornerà in Italia per definire i dettagli del progetto sulla serie di Sandokan. Can Yaman si dice entusiasta di questo nuova avventura che lo vede protagonista. Non sarà il solo: nel cast rientreranno anche due attori amati, Luca Argentero, reduce dal forte successo di 'Doc - Nelle tue mani' e Alessandro Preziosi, l'indimenticabile conte Ristori in Elisa di Rivombrosa.

Can Yaman vestirà i panni di Sandokan

La Lux Vide, dopo i successi quali Doc - Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, l'Isola di Pietro e Don Matteo, sarà la casa produttrice della nuova serie tv con protagonista Can Yaman.

Ai microfoni di Rtl 102.5 l'attore ha svelato qualche retroscena, anticipando che si tratta ancora di un progetto embrionale. A breve, dopo le feste, Can arriverà in Italia per discutere degli ultimi dettagli. Si dice sorpreso di prendere parte a un progetto importante e internazionale come Sandokan, auspicandosi lo stesso successo che ebbe Kabir Bedi nella prima realizzazione di Sandokan.

L'attore turco non sarà solo in questa nuova avventura: al suo fianco ci saranno Luca Argentero e Alessandro Preziosi. "E' ancora un progetto embrionale, come un bambino appena nato. Sono felice di prenderne parte", ha dichiarato l'attore.

Sandokan: la serie Tv composta da otto episodi

Si parla di otto episodi da 50 minuti suddivisi in quattro prime serate.

La realizzazione di Sandokan è prevista per il 2021, salvo limiti imposti dai protocolli della Covid-19. Al fianco di Can Yaman troveremo Luca Argentero che vestirà i panni di Yanez. Nessuna anticipazione invece sul ruolo che ricoprirà Alessandro Preziosi. La sceneggiatura, scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri, dovrebbe ispirarsi ai romanzi di Emilio Salgari, in una chiave di lettura molto più moderna del mondo della tigre di Mompracem.