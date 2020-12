Can Yaman è senza ombra di dubbio il sex symbol del momento, non solo in Turchia ma anche in Italia. Complice il grandissimo successo di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie in onda su Canale 5 che lo vede protagonista al fianco dell'attrice Demet Ozdemir, Can ha conquistato il pubblico italiano non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. E in queste ore, sul suo profilo ufficiale Instagram, l'attore è tornato a pubblicare degli scatti provocanti che non sono passati affatto inosservati, tratti dal set della sua nuova attesissima serie dal titolo Mr. Wrong.

Le nuove foto di Can Yaman infiammano i social

Nel dettaglio, sul suo account social, Can Yaman ha postato delle foto dal backstage del primo episodio di Mr.

Wrong, la nuova serie televisiva che lo vede protagonista e che molto presto arriverà anche in Italia.

Foto che non sono passate affatto inosservate, dove si vede Can in costume da bagno, disteso su un lettino, impegnato nelle riprese di questa nuova serie che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico italiano.

E gli scatti hanno subito infiammato la vasta platea di follower dell'attore turco. Nel giro di poche ore sono stati tantissimi commenti di apprezzamento da parte delle fan che seguono Can da tutto il mondo: più di 570 mila cuori e oltre 13 mila commenti.

Insomma un vero e proprio plebiscito per l'attore sex symbol che sempre dal suo account ufficiale Instagram ha postato anche un primo video anteprima della nuova serie.

In arrivo Mr. Wrong la nuova serie con Can Yaman acquistata da Mediaset

E negli ultimi giorni è arrivata la conferma ufficiale dell'arrivo di Mr. Wrong anche su Canale 5. Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda della serie che dovrebbe essere ridistribuita in circa 40 episodi.

Ma chi sarà Can Yaman in questo nuovo prodotto televisivo? Le anticipazioni sulla trama rivelano che questa volta vestirà i panni di un brillante ristoratore, proprietario di un locale alla moda, alle prese con la sua fama da donnaiolo che non gli permette di trovare la donna giusta.

DayDreamer con Can Yaman sbarca in prima serata da gennaio 2021

Ma le sorprese per le fan italiane di Can Yaman non sono finite qui. Per quanto riguarda la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, possiamo svelarvi che a partire dal mese di gennaio 2021 ci sarà spazio per l'arrivo della serie in prima serata.

I nuovi episodi della storia d'amore che vede protagonisti Can e Sanem, sbarcheranno nel prestigioso slot del prime time e il giorno scelto è quello del giovedì sera.

A questo appuntamento in prima visione assoluta, si aggiunge quello con le repliche di DayDreamer, in programma ogni fine settimana su La 5.