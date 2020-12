Can Yaman, l'attore protagonista della serie di successo Erkenci Kuş (meglio nota in Italia come DayDreamer - le ali del sogno), sarebbe stato scelto per interpretare un personaggio drammatico in un nuovo progetto lavorativo. L'indiscrezione partirebbe da Oya Doğan, giornalista e conduttrice televisiva molto amica di Özge Gürel (coprotagonista proprio insieme a Can nella serie Bay Yanlış recentemente acquistata da Mediaset).

L'indiscrezione sulla nuova serie

La notizia del nuovo progetto lavorativo per l'affascinante attore turco sarebbe riconducibile dalla giornalista e conduttrice Oya Doğan. La donna, in una diretta Instagram con i suoi follower, alla domanda sul futuro lavorativo di Yaman avrebbe così affermato:" Can Yaman non si ferma mai.

Sì, reciterà in una serie drammatica ma non posso dire altro in questo momento".

📌 - Can Yaman'in yeni dizi projesi var mı?



"Can Yaman hiç durmuyor, devam ediyor. Evet var bir drama dizisinde oynayacak. Onu biliyorum ama kanalını,ismini söyleyemiyorum şuanda" #CanYaman pic.twitter.com/lJxLpmgFPR — Aydan (@aydan_m_) December 5, 2020

Dopo le affermazioni della giornalista, le fan di tutto il mondo hanno iniziato a fantasticare su di una possibile nuova collaborazione sempre tra l'albatros di DayDreamer e la sua collega Özge Gürel, nel caso sarebbe il terzo importante progetto lavorativo che li vede affiancati.

I ruoli precedenti

Can Yaman, grazie alle sue performance sul piccolo schermo, è riuscito più volte a dimostrare al pubblico intero la sua bravura e grande versatilità.

La prima apparizione in Italia è avvenuta grazie alla serie Bitter Sweet - ingredienti d'amore: nella serie egli interpreta Ferit Aslan, un imprenditore dal carattere forte ed equilibrato che s'innamora perdutamente della sua cuoca Nazli Pinar (Özge Gürel). Successivamente è stato il turno di Erkenci Kuş, serie attualmente in onda su canale 5 ogni domenica alle 16:20 (e dal 21 dicembre tutti i giorni al posto di U&D o Pomeriggio 5).

Tra un programma e l'altro l'aspetto fisico di Yaman è cambiato molto, dal fisico slanciato e curato di Ferit si passò ad un nuovo personaggio molto più spericolato e casual. In Bay Yanlış, serie andata in onda sul canale Fox turco e terminata da qualche mese, l'ormai sex symbol ha interpretato Özgür Atasoy, il proprietario di un ristorante abituato alla vita mondana e un po' folle.

Bay Yanlış prossimamente in onda su canale 5

Dopo l'enorme successo che sta riscuotendo ormai da mesi la serie turca DayDreamer, il gruppo Mediaset ha acquistato anche i diritti per la serie Bay Yanlış, sceneggiato romantico che vede come protagonista sempre l'attore del momento Can Yaman. La serie che verrà trasmessa con il titolo di Mr. Wrong, ovvero Signor Sbagliato, andrà in onda il prossimo anno sempre su canale 5 e si comporrà di circa 40 episodi, a differenza dei 14 dalle 2 ore ciascuno mandati in onda in Turchia.