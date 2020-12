I colpi di scena nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno non mancheranno e le anticipazioni turche rivelano che Can deciderà di tornare di nuovo a Istanbul dopo un anno di assenza e questo gli permetterà di rivedere di nuovo la sua ex fidanzata Sanem Aydin. Il fotografo non nasconderà la sua intenzione di provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore ma dovrà fare i conti con una serie di scoperte, legate al passato della sua ex donna, che lo lasceranno profondamente scosso e gli creeranno non poco dolore.

Le nuove puntate turche di DayDreamer, anticipazioni: Can ritorna da Sanem

Nel dettaglio, Can una volta tornato a Istanbul riuscirà ad avere un nuovo confronto con la bella Sanem e i due avranno modo di parlare della loro separazione e del fatto che il fotografo, di punto in bianco, abbia fatto perdere le sue tracce lasciando Aydin nel vortice della disperazione totale.

Quando si rivedranno, però, Can proverà subito a spiegare alla ragazza che il 'vecchio uomo' che aveva conosciuto in passato ormai non c'è più. Can, quindi, si presenterà come un 'uomo nuovo' al cospetto della ragazza che ovviamente rimarrà profondamente colpita dalle parole del giovane Divit.

Can rivela a Sanem di essere cambiato

Del resto Sanem non ha mai dimenticato del tutto il bel fotografo che le ha rapito il cuore e nell'anno della sua assenza, ha sofferto moltissimo per quello che era successo. E così, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Sanem parlando con Leyla non nasconderà i suoi veri sentimenti nei confronti di Divit, allarmando non poco la sorella.

I familiari di Sanem, infatti, temono che la ragazza possa stare di nuovo molto male per colpa di Divit che non ha dimostrato di essere un ragazzo affidabile al 100% e che le ha causato moltissimo dolore.

Così il padre della ragazza deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di affrontare il fotografo.

Can addolorato quando scopre la verità su Sanem: anticipazioni turche di DayDreamer

Gli spoiler delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che Nihat deciderà di parlare con Can per metterlo al corrente di quello che è accaduto nel corso dell'anno in cui è stato lontano da Istanbul.

Nihat, quindi, gli confesserà che Sanem è stata molto male per colpa sua, al punto che è stato necessario il ricovero in una clinica specializzata per poter permettere alla Aydin di riprendersi.

Un racconto che Nihat farà con le lacrime agli occhi, testimonianza del fatto che tutti i familiari di Sanem hanno sofferto molto per lei.

Parole che colpiranno profondamente Can, il quale sarà molto addolorato e sinceramente pentito per tutto il dolore e la sofferenza causata a Sanem.