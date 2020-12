Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia: Can e Sanem riusciranno a ritrovarsi e ben presto tra i due scoppierà di nuovo la passione. La coppia, dopo la riappacificazione, prenderà una decisione importante: i due innamorati vorranno partire per un lungo viaggio di due anni sulla loro imbarcazione prima di rientrare a Istanbul e convolare finalmente a nozze. I due giovani, però, dovranno ancora penare molto prima di vedere i loro sogni diventare realtà.

Sanem fa un regalo inaspettato al suo ritrovato fidanzato

Ben presto Sanem si renderà conto che Yigit le ha sempre mentito.

Le trame delle prossime puntate di DayDreamer provenienti dalla Turchia, infatti, svelano che grazie all'intervento di Can la minore delle sorelle Aydin scoprirà che il suo editore ha complottato con Cemal per far fallire il progetto riguardante le sue creme. Mentre il fratello di Polen confesserà le sue colpe con una lettera, l'intervento dell'avvocato di Can assicurerà alla Frikri Harika e a Sanem stessa ogni tipo di esclusiva sulle creme.

Felice per quanto saputo, la scrittrice deciderà di utilizzare i soldi ricavati dall'anticipo sul nuovo libro per compare di nuovo la barca a Can, avendola questi venduta proprio per sostenerla nei suoi impegni lavorativi. Sebbene il fotografo inizialmente si dimostrerà titubante nell'accettare il regalo, alla fine accetterà di buon grado riconoscendo nell'imbarcazione come una proprietà comune.

Can però, oltre a confessare che ha intenzione di diventare presto padre, farà una proposta inattesa alla sua ritrovata fidanzata.

Sanem accetta la proposta di Can

Prima di sposarsi, Can chiederà a Sanem di partire per due anni in giro per il mondo sulla loro barca per evitare intromissioni e godersi il loro ritrovato amore. Sanem, dopo averci riflettuto, deciderà di accettare perché si mostrerà consapevole del fatto che se dovesse confessare ai suoi genitori di essere tornata con Can, Nihat e Mevkibe la ostacolerebbero.

Infatti, gli Aydin non faranno mistero dopo il ritorno di Can di temere per la salute mentale della loro figlia Sanem, che ha già sofferto molto durante l'assenza del fotografo.

Le prossime anticipazioni riguardanti la soap turca lasceranno i telespettatori a bocca aperta: la felicità per la ritrovata unione lascerà presto il posto all'amarezza e alla tristezza.

Dopo una festa organizzata dai loro amici della Frikri Harika, Can e Sanem si recheranno dagli Aydin per potersi chiarire con loro prima di prendere il largo ma un incidente grave capovolgerà ancora una volta le sorti dei due amati protagonisti di DayDreamer.