Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, lo sceneggiato realizzato in Turchia con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Le trame delle puntate turche raccontano che Can Divit metterà a repentaglio la sua stessa vita, pur di recuperare un ricordo legato alla sua storia d'amore con Sanem all'interno del suo capanno, andata distrutta dalle fiamme.

DayDreamer spoiler: Can vuole incastrare Yigit

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che un brutta disavventura potrebbe creare i presupposti per un riavvicinamento tra Can e Sanem.

Tutto inizierà con precisione quando il fotografo si convincerà che Yigit abbia dato alle fiamme il primo manoscritto di Sanem, facendo ricadere la colpa su di lui. Tutto questo aveva portato alla fine del fidanzamento tra il maggiore dei Divit e la sorella di Leyla.

Il giovane, certo di questa idea, fingerà di essere in possesso di alcuni filmati della videosorveglianza, posizionata nella casetta nel bosco. Poi, farà in modo che Yigit ascolti una sua conversazione telefonica sulla faccenda. L'uomo, a questo punto, si sentirà minacciato, tanto da spiare ogni mossa dei fratelli Divit. Alla fine, l'editore si recherà alla capanna di Can vicina alla nuova abitazione di Sanem, se non riuscisse a portare a compimento il suo piano di recuperare il presunto filmato compromettente.

Il fotografo si getta tra le fiamme per recuperare un foulard

Dagli spoiler della Serie TV in programma a breve in televisione si evince che il capanno di Can andrà letteralmente a fuoco nel giro di poco tempo, tanto che il pubblico sospetterà che Yigit sia il responsabile dell'incendio. Neanche a dirlo, il fotografo si precipiterà sul posto, dove non esiterà a gettarsi tra le fiamme per recuperare un foulard appartenuto alla sua ex fidanzata Sanem.

Un'iniziativa che getterà nel panico tutti gli amici, tra cui la minore delle Aydin intervenuta sul luogo del misfatto. Fortunatamente, il maggiore dei Divit riporterà solo una lieve bruciatura al braccio dopo essere uscito dall'abitazione ormai distrutta.

Sanem e il fratello di Emre si riavvicinano

Sanem si preoccuperà moltissimo per le condizioni di salute del fratello di Emre, usando creme naturali per lenire il dolore.

Per questo motivo, Can e l'ex fidanzata trascorreranno sempre più tempo insieme, tanto che la loro complicità risulterà piuttosto evidente. Purtroppo un grosso equivoco porterà nuovi problemi tra i due protagonisti di Daydreamer e Yigit.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che la nuova puntata dello sceneggiato è prevista per il 7 gennaio in prima serata su Canale 5.