Prosegue l'appuntamento di Canale 5 con DayDreamer, la serie turca con Can Yaman che a partire dal prossimo gennaio 2021 sbarcherà in prima serata con le nuove puntate. Le anticipazioni turche della serie rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e novità legati soprattutto al protagonista maschile Can Divit. Dopo essere stato accusato di aver dato alle fiamme il diario della sua amata Sanem, il fotografo lascerà Istanbul: in questo modo decreterà il fallimento dell'agenzia e al tempo stesso porterà suo fratello Emre in bancarotta.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can lascia Istanbul e l'agenzia fallisce

Nel dettaglio, Can deluso dal fatto che Sanem non creda alla sua versione dei fatti bensì al racconto di Yigit, deciderà di andare via da Istanbul.

Il fotografo proverà così a voltare pagina e resterà fuori città per un anno intero, durante il quale cambieranno moltissime cose.

In particolar modo, l'agenzia fotografica dei fratelli Divit, senza la presenza di Can comincerà ad avere dei seri problemi al punto che sarà necessario procedere con la chiusura definitiva dell'attività.

Un durissimo colpo per tutti i dipendenti, ma soprattutto per Emre e Leyla che da un momento all'altro si ritroveranno senza lavoro e con un bel po' di debiti da sanare.

Emre finisce in bancarotta e perde il lavoro

Emre, infatti, finirà in bancarotta e non potrà fare affidamento neppure su sua mamma Huma: anche la posizione della donna non sarà delle migliori e per far fronte alle spese legali dell'agenzia, lei stessa sarà costretta a vendere la sua lussuosa dimora per trasferirsi nel colorato quartiere dove vivono i genitori di Sanem e Leyla.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che saranno proprio Mevbike e Nihat a giocare un ruolo fondamentale per la coppia. Emre e Leyla, dopo la bancarotta e la perdita del lavoro, chiederanno ospitalità agli Aydin che non si tireranno affatto indietro.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Trame turche di DayDreamer: Emre e Leyla si trasferiscono dagli Aydin

La neo-coppia di sposi, quindi, si trasferirà a casa di Mevbike e Nihat ma la convivenza non sarà per nulla facile e i due spereranno di poter riuscire a trovare al più presto una nuova occupazione e una casa dove potersi trasferire e mettere su famiglia.

La situazione sembrerà un po' migliorare nel momento in cui Leyla riuscirà a trovare una nuova occupazione in una nuova agenzia dove verrà assunta.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che ben presto la donna si renderà conto di non essere felice, perché questo nuovo lavoro le porta via molto tempo e non può stare quanto vorrebbe con il suo amato.