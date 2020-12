Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer e in attesa di vedere la soap in prima serata da gennaio 2021, le anticipazioni turche rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e novità legate soprattutto al personaggio di Emre. Quest'ultimo, infatti, dopo la partenza del fratello Can, si ritroverà in un mare di guai. In primis dovrà fare i conti con la chiusura dell'agenzia fotografica e, di conseguenza, con la perdita del lavoro. Come se non bastasse su di lui pioveranno anche le accuse di tradimento che gli verranno mosse da parte dei suoi suoceri.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Emre viene seguito dai suoceri

Nel dettaglio, Emre dopo essere rimasto senza lavoro, preferirà non dire nulla ai suoi suoceri.

Mevbike e Nihat, che ospiteranno Emre e Leyla durante il loro periodo difficile, crederanno che il giovane Divit abbia trovato una nuova occupazione, ma non è così.

Un giorno i due si insospettiranno moltissimo quando lo sentiranno parlare al telefono con una donna misteriosa che non è la loro figlia.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Mevbike e Nihat decideranno di passare all'azione e, non credendo alla buona fede di Emre, cominceranno a pedinarlo. Il giovane, quindi, verrà spiato dai suoi suoceri, i quali lo vedranno in compagnia di una ragazza misteriosa che si presenterà all'appuntamento con un cane, successivamente il giovane Divit le mostrerà un anello.

Emre accusato di tradimento ai danni di Leyla: le trame turche di DayDreamer

Immediata la reazione dei genitori di Leyla, i quali crederanno che si tratti di un tradimento a tutti gli effetti e decideranno così di affrontarlo. A quel punto Emre vuoterà il sacco e rivelerà che in realtà quella donna è un'amica comune e che l'anello era un regalo per Leyla, che aveva mostrato a lei soltanto per avere un parere.

Insomma nessun tradimento all'orizzonte.

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che accadrà nel corso delle prossime puntate di DayDreamer. Le anticipazioni turche rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Can e Sanem. Dopo l'addio del fotografo che, per un po' di tempo, deciderà di allontanarsi da Istanbul per far pace con sé stesso, tra i due ritornerà di nuovo il sereno.

Can e Sanem di nuovo insieme: le anticipazioni turche di DayDreamer

Sanem, dopo le titubanze iniziali, deciderà di dare nuovamente fiducia al suo amato, che a un certo punto le proporrà anche di "scappare via" assieme: prendere la barca e viaggiare, lontani da tutto e tutti. Una proposta decisamente molto allettante per Sanem, la quale però sa bene che i suoi genitori non saranno mai d'accordo.

Mevbike e Nihat, infatti, pur avendo stima nei confronti di Can temono fortemente che il fotografo possa far soffrire di nuovo la loro figlia. Così Sanem si renderà conto che l'unica soluzione plausibile per vivere la sua storia d'amore con Can sia quella di fuggire senza dare spiegazioni.