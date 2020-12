Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati alla giovane e bella Sanem. Per lei è in arrivo un periodo decisamente non facile dopo che il suo amato Can deciderà di lasciare per un po' di tempo Istanbul e farà perdere le sue tracce. Successivamente, però, i due si ritroveranno di nuovo e questa volta la loro vicinanza finirà per suscitare il malumore di Yigit, che proverà in tutti i modi a dividere la coppia, al punto da mettere nei guai la Aydin.

DayDreamer, le nuove anticipazioni turche: Yigit deluso dal rifiuto di Sanem

Nel dettaglio, Yigit non riuscirà ad accettare il fatto che Sanem nel giro di poco tempo abbia già perdonato il suo ex fidanzato Can, che l'ha fatta soffrire moltissimo al punto da portarla al ricovero in una clinica specializzata.

E così, mosso dalla rabbia per il rifiuto di Sanem nei suoi confronti, l'editore metterà a punto un nuovo piano con il quale spererà di separare di nuovo la coppia.

Per farlo si servirà dell'aiuto di Cemal che nel frattempo ha perso la causa contro Sanem e le sue prodigiose creme.

Il perfido piano di Yigit contro Can e Sanem

La Aydin, infatti, grazie all'aiuto di Can e del suo avvocato di fiducia, riuscirà ad entrare di nuovo in possesso di tutti i brevetti delle creme. Peccato, però, che quello che potrebbe essere il piano di rilancio della Fikra, ben presto si trasformerà in un nuovo incubo per la coppia protagonista della soap opera.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che Yigit deciderà di corrompere Cemal e lo convincerà a mettere in piedi un astuto piano che servirà a mettere nei guai la dolce Sanem.

Cemal, infatti, dovrà convincere un contadino locale con un eritema sul volto, a sporgere denuncia contro la Aydin, accusandola di essere la responsabile del suo danno, dato che ha fatto uso delle sue creme. Una vera e propria cattiveria nei confronti della donna e ovviamente il piano andrà in porto.

Sanem rischia di finire in carcere

Il contadino sporgerà denuncia alle Forze dell'Ordine e in questo modo metterà nei guai la Aydin.

Le trame delle nuove puntate turche di DayDreamer raccontano che nel frattempo Yigit proverà a persuadere la ragazza, informandola del fatto che la sua gamba è vistosamente peggiorata e provando così a passare del tempo con lei.

Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui la Polizia, in seguito alla denuncia, arriverà a sequestrare tutte le creme che sono state create da Sanem.

E a questo punto la ragazza si ritroverà a rischiare anche il carcere, nel caso in cui non venisse smontato il piano messo a punto da Yigit.