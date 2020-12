Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 Can Divit e Sanem Aydin torneranno insieme.

Inoltre, la giovane scrittrice regalerà al fotografo la barca che precedentemente aveva venduto per sanare i debiti dell'azienda. Can sarà molto colpito da questo gesto romantico e così proporrà a Sanem di fuggire per due anni in mare aperto per poi tornare ad Istanbul e convolare a nozze.

Sanem ricomprerà la barca di Can

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Yigit tramerà alle spalle di Sanem per rubare la formula segreta delle creme.

La scrittrice quindi deciderà di chiudere tutti i rapporti con l'editore.

Nel frattempo, Divit assicurerà alla sua amata l’esclusiva sulle creme, permettendo alla Fikri Harika di continuare la campagna pubblicitaria per Sanem. Quest'ultima sarà molto felice per il gesto dell'uomo e così deciderà di ricomprare la barca che Can aveva venduto per sanare i debiti dell'azienda.

Poco dopo, Sanem annuncerà a Can di avergli regalato la barca, Divit sarà molto felice e inviterà la sua fidanzata a considerare la barca come una proprietà comune che li accompagnerà nei loro viaggi in giro per il mondo.

Can proporrà a Sanem di lasciare Istanbul per due anni

Sanem e Can avranno nuovamente ceduto alla passione e all'amore e non vorranno stare più lontani l'uno dall'altra.

Inoltre, per evitare altre intromissioni da parte delle rispettive famiglie, Can proporrà alla sua amata di lasciare Istanbul, navigare per due anni alla scoperta delle bellezze del mondo e poi tornare in patria e convolare a nozze.

La giovane scrittrice rimarrà scioccata dalla proposta del fotografo, ma allo stesso tempo sa che se svelasse alla sua famiglia di essere ritornata con Divit, i suoi genitori non le permetterebbero di continuare la relazione.

Sanem quindi sarà pronta a lasciare la sua famiglia.

Nihat e Mevkibe scopriranno che Sanem è in barca con Can

Intanto, Nihat e Mevkibe sono in allerta da quando Can è tornato in patria. I genitori di Sanem non vogliono vedere la loro figlia soffrire un'altra volta. Infatti, i due coniugi hanno rivelato al fotografo di essere affezionati a lui, ma di non riuscire a fidarsi completamente.

Del resto, Mevkibe ha impiegato tanto tempo anche per fidarsi di Emre, che alla fine non ha mai dato modo di dubitare della sua lealtà nei confronti di Leyla.

Successivamente, Nihat e Mevkibe chiameranno Sanem a telefono e quando scopriranno che è in barca con Can, torneranno tutti i dubbi. La giovane Aydin, dall'altro canto, sarà convinta che se vuole sposare Can dovrà allontanarsi dalla sua città per diverso tempo, con la speranza che al suo ritorno, la loro unione venga accettata da tutti.