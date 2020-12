Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer, la fortunata serie televisiva turca in onda su Canale 5 che da gennaio 2021 sbarcherà anche in prime time. Le anticipazioni su ciò che succederà rivelano che per Emre e Leyla è in arrivo un periodo decisamente molto complicato dal punto di vista economico e lavorativo. I due, infatti, si troveranno a dover cambiare vita subito dopo aver pronunciato il fatidico sì che li ha uniti in matrimonio: la giovane coppia si troverà costretta a fare i conti con la bancarotta.

Le anticipazioni di DayDreamer, nuove puntate turche: l'agenzia di Can ed Emre fallisce

Nel dettaglio, dopo l'ennesima discussione tra Can e Sanem, il fotografo deciderà di andare via da Istanbul per un po' di tempo.

Can si metterà a bordo della sua barca e deciderà di esplorare nuovi mari e nuovi posti per staccare un po' la spina e soprattutto per stare lontano da Sanem, convinto che la donna non lo ami più.

Questa sua improvvisa partenza, avrà delle importanti conseguenze sulla vita dei suoi cari. In primis, infatti, dopo l'addio del fotografo si assisterà al fallimento definitivo della Fikra: l'agenzia chiuderà i battenti complice anche il fatto che le condizioni di salute di Sanem, dopo l'addio improvviso del suo amato, non saranno per nulla positive e non si dedicherà più al lavoro come una volta.

Leyla ed Emre ridotti al lastrico: la coppia in bancarotta dopo il sì

Di conseguenza, Emre e Leyla si ritroveranno di punto in bianco senza lavoro e soprattutto senza soldi.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che i due giovani ragazzi non faranno in tempo a festeggiare il giorno del loro matrimonio che già dovranno pensare ai guai economici dovuti alla chiusura dell'agenzia.

I due, infatti, resteranno senza soldi e di conseguenza saranno costretti a chiedere aiuto ed ospitalità ai genitori di Leyla, i quali non si tireranno indietro.

Anche Huma si troverà a dover fare i conti con una situazione molto difficile dal punto di vista finanziario.

Leyla trova un nuovo lavoro ma è infelice: anticipazioni turche di DayDreamer

La donne dovrà sostenere le ingenti spesi legali per la chiusura dell'agenzia e di conseguenza sarà costretta a vendere la sua lussuosa dimora per ricavare del denaro.

Con il passare del tempo, Leyla riuscirà a trovare un nuovo lavoro grazie alla sua esperienza. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la giovane Aydin verrà assunta in una nuova agenzia ma ben presto si renderà conto di essere molto infelice.

I ritmi di lavoro, infatti, saranno ben serrati e questo le impedirà di trascorrere del tempo con suo marito che, nel frattempo, sarà alla ricerca di un nuovo impiego lavorativo.