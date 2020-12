Nuovo cambio programmazione per la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. In queste ore è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset, la quale ha fatto sapere che la serie turca è stata sospesa dal palinsesto del daytime della rete ammiraglia Mediaset per prepararsi allo sbarco in prima serata, che avverrà a partire dal prossimo mese di gennaio.

Cambia ancora la programmazione di DayDreamer: soap sospesa in daytime

Nel dettaglio, già questa settimana l'appuntamento in daytime su Canale 5 con DayDreamer non era previsto. La serie che racconta le avventure della coppia composta da Can e Sanem sarebbe dovuto tornare in onda sabato 26 dicembre, a partire dalle 15:10, con una nuova puntata in prima visione assoluta a fare da traino alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Tuttavia, questa non sarà la programmazione della soap con Can Yaman. A darne l'annuncio è stata la pagina ufficiale Qui Mediaset, la quale ha svelato che il prossimo appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno sarà in prima serata.

La prossima puntata di DayDreamer in onda il 7 gennaio

Come era stato anticipato nei giorni scorsi dal palinsesto del nuovo anno diffusi in rete la serie dei record con Can e Sanem si prepara allo sbarco nel prestigioso slot orario del prime time. La prima puntata di DayDreamer di sera sarà trasmessa giovedì 7 gennaio e questa sarà la nuova programmazione ufficiale della serie turca.

I fan, quindi, dovranno "mettersi l'anima in pace" e stare per qualche settimana senza le avventure della coppia più amata del piccolo schermo che in queste settimane ha letteralmente stregato e appassionato milioni di spettatori, tanto da spingere i vertici del Biscione a procedere con la messa in onda in prime time.

E la sfida del giovedì sera per DayDreamer non sarà per nulla facile, dato che su Rai 1 ci sarà spazio per nuova stagione di Che Dio ci aiuti, la serie dei record con protagonista Elena Sofia Ricci. Quali delle due serie riuscirà ad avere la meglio? Trionferà la suora più famosa del piccolo schermo oppure il sex symbol turco che ha stregato il pubblico italiano?

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can lascia Istanbul

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno dei risvolti importanti nella storia d'amore tra Sanem e Can. Quest'ultimo, infatti, deciderà di lasciare per un po' di tempo Istanbul e di andare via per iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La sua improvvisa uscita di scena avrà delle ripercussioni molto gravi, tra cui il fallimento dell'agenzia fotografica e la conseguente perdita di lavoro per Emre, Leyla e tutti gli altri dipendenti della Fikri Harika.