Proseguono le accattivanti anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: gli spoiler provenienti dalla Turchia si concentrano sul riavvicinamento di Can e Sanem. Anche se i due protagonisti della soap interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati lontani per ben un anno, tra di loro la passione e i sentimenti non si sono mai spenti. Aziz, il padre dei Divit, si accorgerà presto che il figlio maggiore soffre per la lontananza dalla sua ex e deciderà di prendere in mano la situazione. Con la scusa di un nuovo progetto preso in carico dalla Fikri Harika, Aziz chiederà al figlio di essere il fotografo ufficiale di una campagna che vede protagonista proprio Sanem.

Divit senior architetta un piano

Non passerà molto tempo prima che Aziz si renda conto che Yigit non ha sempre detto la verità circa la lite avvenuta con Can dodici mesi prima. Seguendo le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia, infatti, il padre dei Divi cercherà in tutti i modi di cambiare il destino a cui è andata incontro la storia d'amore tra il suo figlio maggiore e Sanem. Aziz confiderà a Mihraban, sua vecchia fiamma ritrovata, di voler trattenere Can a Istanbul per farlo stare a contatto con la scrittrice.

Dopo aver finto una serie di malesseri per impedire a Can di riprendere il largo sulla sua imbarcazione dopo mesi di lontananza, Aziz si interesserà di nuovo agli affari della Fikri Harika. Facendo leva su alcune sue vecchie conoscenza in ambito lavorativo.

Divit riuscirà a far ottenere all'agenzia un importante incarico. Il buon Aziz riuscirà ad accaparrarsi tutto l'aspetto pubblicitario di un premio letterario in cui verrà dato un riconoscimento a una scrittrice emergente. A essere premiata sarà proprio Sanem per il suo primo romanzo divenuto un best seller.

Can e Sanem di nuovo insieme sul set fotografico

Scatenando il malcontento di Yigit che vorrebbe tenere lontana la scrittrice da Divit, Aziz otterrà anche la possibilità per la scrittrice premiata di scrivere un nuovo libro. Inoltre, l'imprenditore informerà subito Deren della novità lavorativa e successivamente chiederà a Can di essere il fotografo della campagna che vede protagonista Sanem stessa.

Ricordando che in passato lei e il fotografo erano già stati sul set per una campagna sociale, la minore delle sorelle Aydin accetterà.

Dopo i primi momenti di imbarazzo, i due ex fidanzati troveranno subito una certa affinità ricordando i vecchi tempi. Yigit sarà l'unico a non apprezzare il momento, ma dovrà guardare in silenzio mentre progetta l'ennesimo piano contro Can. Frattanto, il riavvicinamento tra Sanem e il maggiore dei Divit sarà sempre più concreto.