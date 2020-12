Nelle prossime puntate di DayDreamer Huma sarà sempre più intenzionata a tenere Can lontano da Sanem. Giudicando la famiglia degli Aydin "volgare", non vorrà che venga accostata a quella dei Divit. Così deciderà di usare Polen come sua pedina, da "giocare" in occasione della presentazione del libro di quest'ultima.

Huma organizza una festa di compleanno per Can

Dopo il litigio con Mevkibe, Huma sarà sempre più convinta di non "dare" suo figlio alla famiglia Aydin, così con l'aiuto di Polen proverà a escogitare un piano che metterà in atto il giorno del compleanno di Can. Con l'aiuto della ex ragazza del fotografo gli organizzerà una bella festa nella loro mega villa.

Il suo intento? Fargli capire, attraverso la presenza di Polen, che sarebbe un disonore stare insieme a una come Sanem.

Da questo momento in poi Polen inizierà una sorta di sfida con la giovane Aydin. Il giorno prima del suo compleanno, infatti, la ragazza uscirà con il suo nuovo libro e si "sbeffeggerà" con Sanem dicendole che sarà il suo regalo personale per Can. Ovviamente per la giovane Aydin sarà guerra aperta, ma non potrà pensare che nel suo cammino ci saranno le continue intromissioni di Huma.

Polen presenta il suo libro alla stampa

Arriverà la presentazione del libro di Polen e Huma coglierà l'occasione per "oscurare" Sanem. La donna, infatti, si metterà vicino alla giornalista che farà da moderatrice alla presentazione e, facendo finta di parlare al telefono, dirà ad alta voce che Polen e Can si sono lasciati.

Ovviamente si scatenerà il gossip e la presentazione girerà intorno a esso e per i moderatori la collaborazione per il libro di ricette potrebbe segnare il ritorno di fiamma tra i due.

Ovviamente la cosa non piacerà a Can, che se la prenderà con i moderatori, chiedendogli di non fare un gossip che potrebbe creare solo confusione. Ovviamente questa cosa darà fastidio anche a Sanem, ma ciò a Huma non basterà, infatti continuerà a metterci lo zampino chiedendo di nascosto alla stampa di fotografare Can e Polen insieme.

Can conferma ufficialmente la storia con Sanem

L'essere messa da parte renderà Sanem molto triste, così Can la coinvolgerà nella presentazione, dichiarando davanti a tutti che senza di lei (nelle vesti di editor) il libro non sarebbe potuto venire alla luce. Il fotografo, però, non farà solo questo: infatti davanti alla stampa confermerà che Sanem è la sua ragazza.

La cosa non verrà presa bene da Huma e Polen e per tale ragione, quest'ultima, agirà con un'altra mossa: dirà davanti a tutti che il giorno seguente sarà il compleanno di Can e consegnandoli il libro tra le mani dirà che è dedicato esclusivamente a lui. Questo però sarà solo l'inizio del piano di Polen e Huma, infatti il giorno seguente ci sarà la festa di compleanno di Can, ma mamma Divit non potrà immaginare che in realtà sarà lui a farle una brutta sorpresa.