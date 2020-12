Nella puntata di DayDreamer in onda domenica 13 dicembre proseguirà il soggiorno di Can e Sanem ad Ağva. La giovane Aydin riscontrerà diversi ostacoli nel suo processo di riconciliazione con Can, tra cui l'arrivo di Polen a causa di Huma e del solito CeyCey che non riesce a mantenere i segreti. Anche l'altro fratello Divit avrà i suoi problemi da affrontare, visto che Osman sarà il volto della nuova pubblicità prodotta dalla Fikri Harika.

Can e Sanem si risvegliano insieme abbracciati

Dopo il seminario sulle bugie e la sincerità che Can e Sanem hanno seguito insieme, i due continueranno a trascorrere, sempre "casualmente", il loro tempo libero in reciproca compagnia, anche se Can non vorrebbe.

Si ritroveranno a cenare e a ballare insieme, l'uno stretto all'altra, ma il fotografo si mostrerà nuovamente orgoglioso e per questo motivo deciderà di andare ritirarsi in camera sua per dormire.

Can, però, non potrà immaginare che quella sarà una lunga notte. Tutta inizierà quando Sanem rientrerà nella sua camera d'albergo e si renderà conto che il riscaldamento non funziona. Andrà alla reception per cercare di risolvere il problema, ma purtroppo l'addetto alle riparazioni giungerà in hotel solo il giorno seguente. Il fotografo proprio in quel momento si ritroverà in zona e alla fine deciderà di condividere la sua stanza con la giovane Aydin.

Sanem si accomoderà in una sorta di divanetto, mentre Can prenderà il letto matrimoniale. I due discuteranno, lei minaccerà anche di andarsene, ma alla fine condivideranno lo stesso e la mattina seguente si sveglieranno teneramente abbracciati.

Huma svela a Polen dove si trova Can, lei lo raggiunge

Per i due però non ci sarà pace, infatti a Istanbul Huma continuerà a tramare per scoprire dove si trova realmente Can e per fare ciò farà leva su CeyCey e sul suo punto debole di non riuscire a mantenere i segreti. Minacciandolo con il licenziamento, alla fine il simpatico impiegato della Fikri Harika cederà e dirà a mamma Divit dove si trova Can.

Huma lo comunicherà subito a Polen, che in men che non si dica raggiungerà i due ad Ağva. L'ex fidanzata non solo romperà l'idillio della coppia, innescando anche dei momenti "comici" con Sanem, ma il suo unico obbiettivo sarà quello di convincere Can a partire con lei, ci riuscirà?

Intanto Osman sarà il protagonista del nuovo spot pubblicitario della Fikri Harika e tale fatto non farà altro che infastidire Emre, soprattutto quando ci sarà la riunione per stabilire la tipologia di contratto.

Vista la fama conquistata da Osman grazie alla Serie TV, le sue richieste saranno un po' troppo esose ed Emre non si mostrerà tanto concorde nell'accettarle.