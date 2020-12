Secondo le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-Le ali del sogno, nel prossimo appuntamento che andrà in onda domenica 6 dicembre su Canale 5, Sanem Aydin tenterà in tutti i modi di riconquistare Can Divit e così proverà a raggiungerlo nel luogo in cui l'uomo si sarà rifugiato per stare lontano da tutti. Infatti, il fotografo sarà molto deluso dalla giovane scrittrice e preferirà starsene da solo. Nel frattempo, Emre darà a Huma la destinazione sbagliata del luogo in cui si trova Can, per evitare che possa intromettersi nella vita privata del figlio.

Can andrà via da Istanbul per qualche giorno

Nella puntata di Daydreamer-le ali del sogno che andrà in onda domenica 6 dicembre su Canale 5, Can vorrà trascorrere alcuni giorni da solo per metabolizzare tutto quello che sarà accaduto nell'ultimo periodo. L'uomo quindi deciderà di partire, ma non rivelerà a nessuno il luogo in cui andrà, neanche a sua madre Huma. Emre Divit rivelerà proprio a quest'ultima una destinazione sbagliata, in quanto temerà che la donna possa usare l'informazione per manipolare ancora una volta la vita sentimentale del figlio.

Sanem raggiungerà Can nel luogo in cui sarà andato a nascondersi

Emre non si sbaglierà, in quanto Huma appena apprenderà la destinazione di Can la rivelerà subito a Polen, in modo tale che quest'ultima possa raggiungere il fotografo.

La ragazza partirà immediatamente con la speranza di passare alcuni giorni da sola con il fotografo, ma purtroppo per lei la destinazione sarà quella sbagliata.

Nel frattempo, Sanem verrà a sapere il luogo esatto in cui Can si trova davvero e deciderà di seguirlo per poi inscenare un incontro casuale.

Intanto, Leyla starà ancora male per quanto accaduto con Emre e così dirà al Divit che tra loro ci dovrà essere solo un rapporto professionale d'ora in avanti.

Riassunto puntata Daydreamer di domenica 29 novembre

Nella precedente puntata di domenica 29 novembre della soap opera turca Daydreamer- le ali del sogno, Fabbi ed Aylin sono stati arrestati e Can ha saputo che la sua Sanem aveva venduto la ricetta del profumo all'imprenditore italiano.

Proprio per questo motivo, il fotografo ha preso le distanze dalla giovane protagonista, in quanto è molto deluso dal suo comportamento.

Il Divit ha poi deciso di rifugiarsi in luogo segreto lontano da Istanbul per stare da solo con i suoi pensieri. Infatti, Can è convinto di non potersi fidare più nessuna persona che lo circonda. Nel mente, Sanem è distrutta per quanto successo con il suo ragazzo. La sorella della protagonista ha quindi provato ad aiutarla, chiedendo ad Emre il luogo in cui è andato a rifugiarsi Can.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata di domenica 6 dicembre per scoprire come andranno le cose tra Can e Sanem.