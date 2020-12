Nelle prossime puntate di DayDreamer i telespettatori assisteranno ai continui battibecchi tra Can e Sanem, ovviamente causati dall'intromissione nelle loro vite di Polen e Yigit. Il fotografo, però, vorrà seriamente parlare con Sanem e stanco del suo essere così restia deciderà di "rapirla" e di portarla in una baita in montagna.

Can porta Sanem in una baita in montagna

L'antipatia che Sanem prova nei confronti di Polen si manifesterà anche durante il workshop di cucina che le due ragazze frequenteranno, rispettivamente, con Yigit e Can. La giovane Aydin, in un tentativo di "salvataggio" di Polen dalle fiamme di un flambé, le rovescerà addosso una brocca d'acqua e per tali motivo la loro esperienza culinaria finirà prima del previsto.

Fuori dalla classe Can e Sanem si ritroveranno a discutere. Il motivo? La troppa confidenza di Yigit nei confronti della giovane Aydin e la continua presenza di Polen nella vita del fotografo. Quest'ultimo vorrebbe confrontarsi seriamente con Sanem, ma la ragazza non ne avrà nessuna intenzione: così Can se la caricherà sulle spalle, la porterà in macchina e insieme andranno in un posto in cui potranno stare soli e parlare serenamente.

Sanem dispersa nel bosco, Can la salva

Can porterà Sanem in una baita in montagna in mezzo alla neve. La ragazza, inizialmente, si mostrerà un po' ostinata, ma alla fine sotterrerà l'ascia di guerra e i due inizieranno a parlare. La situazione, però non sembrerà placcarsi, infatti Sanem minaccerà di volersene andare via, ma Can le ribadirà che staranno lì fino a quando non risolveranno le cose.

Ovviamente la giovane Aydin non si arrenderà e in un momento in cui Can sarà via per raccogliere della legna, proverà a fuggire con una motoslitta, ma il mezzo si fermerà e Sanem si ritroverà dispersa nel bosco. Nulla da temere, perché successivamente verrà ritrovata da Can, ma calerà la sera e i due saranno costretti a trascorrere la notte in un piccolo rifugio in mezzo al bosco.

Polen e Yigit interrompono l'idillio di Can e Sanem

Il mattino seguente invece, di ritorno verso la baita, la coppia continuerà a discutere, ma improvvisamente le cose sembreranno migliorare, soprattutto quando i due incapperanno in una stazione sciistica. L'atmosfera sarà più rilassata, i due giocheranno con delle slitte e tra scontri e via dicendo si ritroveranno anche abbracciati.

Il riavvicinamento sembrerà dentro l'angolo, ma qualcosa interromperà l'idillio.

Polen e Yigit, infatti, continueranno a tramare per attirare rispettivamente a sé Can e Sanem. Gli telefoneranno e la prima chiederà al fotografo quando ha intenzione di partire insieme a lei per i Balcani, mentre il fratello inviterà la giovane Aydin a una fiera dell'editoria che si terrà a Smirne. Riusciranno con i loro piani a separarli definitivamente?