Nelle prossime puntate di DayDreamer occhi puntati su Huma e sul suo ennesimo piano per separare Can e Sanem. L'occasione sarà il compleanno del figlio e la perfida mamma Divit non ci penserà due volte a ingannare tutti, pur di raggiungere il suo obiettivo.

Momento di tenerezza tra Can e Huma

Can avrà modo di confrontarsi con sua madre, che gli consegnerà una foto dove è ritratta una giovanissima Huma che porta in braccio un piccolissimo Can. Sarà un momento molto intimo e commovente tra madre e figlio, al punto che il fotografo deciderà di sotterrare l'ascia di guerra e di dare a sua madre un abbraccio.

Intanto arriva il compleanno di Can e Sanem decide di preparargli un regalo speciale: un quaderno che raccoglie le foto e alcuni oggetti che raccontano i momenti più belli della loro storia d'amore. Nel suo ufficio della casa editrice deciderà di mostrarlo ai suoi ex colleghi della Fikri Harika, ma il tutto rischierà di essere scoperto da Can, quando quest'ultimo si recherà nell'ufficio della sua ragazza, dopo aver saputo che i suoi collaboratori si trovano tutti lì. Grazie all'intervento di Emre riusciranno a nascondere il quaderno.

Huma non si arrende: vuole far separare Can e Sanem

Huma, nonostante il ravvicinamento con Can, non abbandonerà il piano per far sì che Sanem si allontani da lui. Per ridicolizzare la giovane Aydin davanti al figlio deciderà di organizzare per lui una festa di compleanno a sorpresa, ma tramite Polen verrà a conoscenza che Sanem, in realtà, sta pensando di trascorrere il compleanno da sola con lui.

Così deciderà di mandare a monte i piani della giovane Aydin. La telefonerà e le dirà che, visto che non è mai riuscita a presenziare a un compleanno di Can, ha deciso di organizzargli una festa a sorpresa. Per cercare di allentare la tensione tra le famiglie Divit e Aydin, deciderà d'invitare al compleanno di Can anche i genitori di Sanem.

Huma si reca nel quartiere di Sanem

Huma si recherà direttamente nel quartiere di Sanem per invitare gli Aydin alla festa. Si scuserà con Mevkibe per essere stata sgarbata durante la cena e le racconterà che da giovane ha dovuto abbandonare Can perché il marito l'aveva tradita con l'assistente. Questo racconto intenerirà Mevkibe e porterà gli Aydin a decidere di partecipare al compleanno di Can.

Ora la sorpresa di Huma è nelle mani di Sanem. Dopo aver titubato che la sua ragazza stesse confabulando qualcosa con Yigit, Emre confesserà a Can che in realtà Sanem è "strana" perché gli sta organizzando una sorpresa per il compleanno. Il fotografo, però, sarà convinto che la fidanzata gli ha organizzato una serata romantica a casa sua, dove lui e Sanem festeggeranno da soli, come la prenderà Can quando vedrà una festa con tutti i suoi amici?