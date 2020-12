Nelle prossime puntate di DayDreamer gli attriti tra le famiglie Aydin e Divit aumenteranno progressivamente, soprattutto a causa di Huma, che proverà a ridicolizzare anche i genitori della povera Sanem. Quest'ultima, però, per cercare di far riavvicinare le famiglie troverà una soluzione drastica, ma alquanto romantica.

Huma organizza una cena tra famiglie con gli Aydin

Dopo aver saputo che Can e Sanem sono tornati insieme, Huma organizzerà l'ennesimo piano per allontanarli. Se fino a ora l'obiettivo principale è sempre stato quello di far sentire Sanem a disagio, ora la perfida mamma Divit vorrà "ridicolizzare" l'intera famiglia Aydin.

Per farlo proporrà a Can una cena tra famiglie. Il fotografo, ultimamente molto più magnanimo nei confronti della madre, accetterà la proposta e così inviterà gli Aydin a cena fuori. Si presenteranno tutti tranne Leyla: la ragazza, infatti, non riuscirebbe a tollerare di stare allo stesso tavolo con Emre.

La cena degli Aydin: tra pietanze 'strane' e prezzi esosi

Gli Aydin si recheranno nel luogo che ospiterà la cena di famiglia: un ristorante extra lusso dove Mevkibe e Nihat, fin da subito, non mancheranno di fare qualche gaffe. Questo però sarà solo l'inizio, infatti i coniugi Aydin faranno fatica a destreggiarsi tra pietanze "strane" e prezzi esorbitanti.

Il culmine, però, arriverà quando Huma si offrirà di ordinare per tutti e non si farà mancare niente: nel tavolo arriverà un'aragosta, delle ostriche e crostacei vari, pietanze che non fanno parte dello stile di vita degli Aydin, una famiglia di umili origini, basata tanto sulla tradizione.

Huma, ovviamente, non mancherà di sottolineare la loro differenza di classe sociale e "l'ignoranza" nel non conoscere alcune cose. Proprio a causa di questo tra le due donne s'innescherà un'accesa discussione.

La lite tra Huma e Mevkibe

Mevkibe e Huma inizieranno a litigare e nella loro discussione verrà tirato in ballo tutto: Huma definirà gli Aydin volgari, mentre Mevkibe riporterà "alla luce" l'abbandono di Can da parte della signora Divit.

Ci penserà Nihat a fare il punto della situazione e a "rimproverare" le due donne. L'uomo, però, non vorrà più stare lì per far umiliare la sua famiglia, così gli Aydin andranno via, sotto lo sguardo mortificato di Can.

Infatti il rientro a casa per i Divit non sarà dei migliori. Can incolperà la madre per tutto quello che è successo durante la cena e un po' darà la colpa anche a sé stesso: come ha potuto credere che la madre volesse conoscere realmente gli Aydin.

Organizzando questa serata, secondo lui, la madre ha voluto solamente creare delle ulteriori tensioni. Per Huma sarà un brutto colpo, visto che non riuscirà nemmeno ad avere l'appoggio di Emre.

Sanem avanza a Can la proposta di sposarsi il più presto possibile

Successivamente Can e Sanem si vedranno nel lungomare. Lui si scuserà con la sua ragazza per il comportamento di sua madre e non si perdonerà il fatto di non essere riuscito a intervenire in difesa della famiglia della giovane Aydin.

I due ragazzi cercheranno di trovare un modo per far sì che le loro madri possano andare d'accordo, ma in realtà sarà Sanem a trovare una soluzione, forse anche un po' drastica: proporrà a Can di convolare a nozze il prima possibile.