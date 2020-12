Proseguono le interessanti anticipazioni provenienti dalla Turchia relative a DayDreamer - Le ali del sogno. L'attenzione si concentra sull'affascinante fratello di Can: Emre, dopo il fallimento della Fikri Harika resterà senza un lavoro, ma temendo di deludere i suoi suoceri fingerà di aver trovato una nuova occupazione. Il modo di fare del minore dei fratelli Divit, che passerà molto tempo fuori casa e al telefono per cercare un impiego degno dei suoi titoli di studio, insospettirà Nihat e soprattutto Mevkibe. Quest'ultima arriverà a fraintender un incontro di Emre con una donna accusando il genero di avere un'amante.

I sospetti di Nihat e Mevkibe

La chiusura della Fikri Harika, seguita alla partenza improvvisa di Can, lascerà tutti i collaboratori dell'azienda pubblicitaria senza un lavoro. Anche Emre, secondo le anticipazioni turche di DayDreamer, fresco di matrimonio con la dolce Leyla resterà senza lavoro. La coppia deciderà di appoggiarsi a casa degli Aydin fingendo di avere la casa in ristrutturazione e mentendo anche sullo stato lavorativo del Divit. Tutti, compresi Nihat e Mevkibe, sapranno che Emre ha un lavoro adeguato al suo grado di istruzione. Mentre Leyla troverà un impiego come segreteria in un'azienda, il marito della ragazza passerà il suo tempo fuori casa per non destare sospetti.

Mevkibe inizierà però a sospettare del comportamento del genero che passerà molto tempo al telefono, soprattutto quando lo vedrà in compagnia di una donna molto affascinante.

Emre in realtà non avrà alcuna intenzione di tradire sua moglie, come penserà subito Mevkibe. Emre in realtà chiederà consiglio ad un'amica per fare un regalo di anniversario a Leyla. Gli Aydin seguiranno il genero e mostreranno il video in cui è in compagnia della donna alla figlia maggiore, ma Leyla capirà subito le intenzioni del marito. Inoltre Emre dirà alla moglie di avere ottenuto un colloquio importante di lavoro presso l'azienda della sua amica.

Emre ammetterà di essere disoccupato

Mevkibe e Nihat pentiti di aver accusato ingiustamente Emre, chiederanno alla figlia di indicare loro il luogo di lavoro del genero per portagli dei regali. Leyla presa dal panico indicherà l'ufficio presso il quale il marito sta svolgendo il colloquio di lavoro. Giunti sul posto Emre cercherà di farli uscire dall'ufficio, ma i suoceri non demorderanno e il Divit sarà costretto a fingere che la stanza dell'amica sia invece sua.

L'ingresso della donna manderà all'aria i piani e oltre a non aver ottenuto il lavoro, Emre dovrà confessare di avere sempre mentito. La reazione degli Aydin sorprenderà il giovane: Mevkibe e Nihat si mostreranno comprensivi e capiranno che le bugie di Emre erano legate alla volontà del genero di non deluderli. Emre potrà finalmente smettere di fingere e potrà impegnarsi per cercare ancora un lavoro, cosa che non si rivelerà di certo facile.