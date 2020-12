Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can tenterà di incastrare Yigit fingendo di possedere dei filmati che lo incastrerebbero come incendiario del libro di Sanem. Huma, però, andrà avanti nel suo intento di separare suo figlio da Sanem e deciderà di aiutare il fratello di Polen.

La soap opera andrà in onda il 26 dicembre su Canale 5 alle ore 15:10 e racconta la storia d'amore travagliata e romantica tra Can Divit e Sanem Aydin.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can proverà ad incastrare Yigit

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Can proverà ad incastrare Yigit fingendo di essere in possesso di alcuni filmati in grado di dimostrare che è stato lui ad incendiare il libro di Sanem.

Senza alcuno sforzo, infatti, il fotografo riuscirà a mettere paura all'editore il quale tenterà di recuperare quei video per distruggerli. Il maggiore dei Divit si servirà della complicità di suo fratello Emre per dimostrare la sua innocenza alla minore delle Aydin. Il suo ritorno, infatti, spiazzerà tutti e la giovane continuerà ad essere arrabbiata con lui per averla lasciata senza alcuna spiegazione andando via per un anno. Can alloggerà temporaneamente in un capanno vicino la casa di Sanem. Dal momento che Yigit non riuscirà ad entrarvi per prendere i video che lo incriminerebbero, deciderà di dare fuoco all'intera struttura.

Nel vedere il suo capanno che va a fuoco, Can si precipiterà subito al suo interno per recuperare il foulard di Sanem.

L'oggetto, infatti, è l'unico ricordo che l'uomo ha della giovane. Sanem assisterà alla scena e rimarrà spiazzata, soprattutto perché il suo sentimento nei confronti di Can non sarà sparito.

DayDreamer, spoiler turchi: Huma aiuterà Yigit e andrà contro Can

Poco prima che tutto ciò avvenga, Huma si dirigerà da Aziz per avere un confronto con lui. La donna, però, resterà spiazzata dalla presenza di Mihriban, vecchia fiamma del signor Divit.

Dopo averla accusata di aver appiccato l'incendio, la nuova fidanzata di Aziz intimerà a Huma di non intromettersi più nella loro vita.

Una volta tornata a casa, l'ex signora Divit si troverà ad avere un confronto con Yigit. Il giovane le confesserà di aver incendiato il capanno di Can e la donna andrà su tutte le furie per aver messo a rischio la vita di suo figlio.

Nonostante ciò, Huma deciderà di schierarsi ancora una volta dalla parte di Yigit e proverà ad aiutarlo a distruggere i filmati incriminanti. La donna si servirà di alcune conoscenze e prometterà al giovane che riuscirà ad ottenere i video che lui vorrà eliminare. L'intervento di Huma potrebbe creare dei problemi a Can, in quanto i filmati in realtà non esistono e questo potrebbe venire fuori dalle indagini che farà la donna.