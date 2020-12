Inediti colpi di scena caratterizzeranno le puntate italiane di DayDreamer - Le ali del sogno in onda prossimamente su Canale 5. La storia d'amore di Can e Sanem si complicherà al punto tale di arrivare ad una rottura. Come è stato più volte anticipato, il fotografo lascerà Istanbul e tornerà dopo un anno. Nel frattempo, Sanem entrerà in crisi, ma dopo essersi ripresa andrà a vivere in una casa di proprietà di una certa signora Mihriban. Intanto, tornerà in città Aziz e, dopo aver appreso da Emre la storia di Can e Sanem, escogiterà un modo per far riavvicinare i due ex fidanzati. Secodno alle anticipazioni turche, Aziz fingerà di star male e si trasferirà da Sanem.

In questo modo, Can incontrerà spesso la ragazza.

Anticipazioni turche DayDreamer: Can e Sanem più vicini grazie ad Aziz

Le peripezie sentimentali di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) continueranno ancora per molto. Dopo essersi separati a causa di Huma e Yigit ed essere stati lontani per un anno, i due innamorati si ritroveranno vicini grazie all'intervento del padre di Can, Aziz. Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno svelano che Aziz fingerà di stare male per riportare Can a Istanbul e cercare di farlo riavvicinare a Sanem. L'uomo deciderà di trascorrere la convalescenza a casa della giovane Aydin e ciò favorirà numerosi incontri con il fotografo. Nel frattempo Aziz scoprirà che l'abitazione è di proprietà del suo vecchio e mai dimenticato amore.

Mihriban, infatti, stava con il Divit senior prima che quest'ultimo sposasse Huma. Poi le cose si erano complicate a causa della donna che si era insinuata tra i due ed era riuscita a sposarlo. Ritrovandosi nuovamente vicini, Aziz capirà di essere ancora innamorato di Mihriban e cercherà di riconquistarla.

Nelle puntate prossimamente in onda in Italia Aziz si riavvicina a Mihriban

Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che nelle prossime puntate italiane entreranno in scena nuovi personaggi. Tra questi ci sarà Mihriban, ex fidanzata di Aziz Divit. Dopo aver scoperto che la casa in cui sta Sanem appartiene alla donna, l'uomo si riscoprirà ancora innamorato e deciso a riconquistarla.

Aziz organizzerà a casa di Nihat e Mevkibe una cena e inviterà Mihriban. La serata avrà dei risvolti divertenti e sarà anche caratterizzata dall'arrivo di Huma. Riuscirà la donna a vedere la rivale in amore? Secondo alle anticipazioni, la madre dei Divit non incontrerà Mihriban grazie ai coniugi Aydin che faranno di tutto per evitarne l'incontro.