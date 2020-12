Domenica 13 dicembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come sempre, sarà Mara Venier, che nelle scorse settimane ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il programma dalla prossima edizione. La diertta presenterà numerosi ospiti, provenienti dal mondo della musica, del cinema ma anche della televisione. L'ospite di punta sarà Andrea Bocelli, che sarà protagonista di una lunga intervista.

Andrea Bocelli in studio insieme alla moglie

Andrea Bocelli, uno dei cantanti italiani più famosi anche in campo internazionale, sarà in studio. Con lui è prevista la presenza anche di Veronica Berti, sua moglie.

I due saranno protagonisti di una intervista proprio con Mara Venier, durante la quale verrà ripercorsa la lunga e celebre carriera dell'artista. Probabile che, nel corso dell'ospitata, si possa parlare anche dell'esperienza che il cantante ha avuto con la Covid-19 negli scorsi mesi. Nei giorni della festività pasquale, quando l'Italia era in pieno lockdown, Bocelli fu scelto dal comune di Milano per celebrare un mini-concerto in piazza Duomo, all'epoca deserta. Nonostante la situazione attuale impedisca di svolgere concerti con la presenza di pubblico, il tenore italiano non rinuncia ad esibirsi. Nella serata di sabato 12 dicembre, Bocelli sarà infatti protagonista di un concerto di Natale a Parma. Tale spettacolo, intitolato Believe in Christmas, sarà visibile in diretta streaming dalle ore 21:00.

Nel corso della diretta spazio a Ballando con le Stelle e all'emergenza sanitaria

Nel corso delle oltre tre ore di diretta, Mara Venier dedicherà ancora spazio a Ballando con le Stelle, reality di Rai 1 terminato nelle scorse settimane. In studio è atteso Paolo Conticini, posizionatosi in seconda posizione nel programma di Milly Carlucci. Atteso poi Luca Cordero di Montezemolo, che presenterà la maratona televisiva di Telethon.

Durante questo spazio interverrà anche Paolo Palumbo, cantante affetto da Sla che lo scorso febbraio partecipò in veste di ospite al Festival di Sanremo. Paolo, recentemente, ha anche collaborato con Achille Lauro con il brano Quella notte non cadrà. Per quanto riguarda gli aggiornamenti legati alla pandemia da Covid-19, interverrà in puntata la virologa Ilaria Capua.

Tra gli ospiti attesi, poi, anche il regista Ferzan Ozpetek che, nel corso della sua carriera, ha vinto anche un Nastro d'argento e due David di Donatello. Durante la diretta parteciperà anche Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, e Gabriella Carlucci, sorella di Milly che tornerà in tv dopo un lungo periodo di assenza.