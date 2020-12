In occasione della 23esima puntata del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci, messa alle strette da Alfonso Signorini, ha negato l'esistenza di un contratto post-matrimoniale con Flavio Briatore. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, la showgirl calabrese non avrebbe raccontato tutta la verità. Tra i due ex coniugi infatti, ci sarebbe un "accordo divorziale".

La versione di Parpiglia

Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha dedicato un ampio spazio ad Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Il giornalista ha confermato che tra i due ex coniugi è stato firmato un "accordo divorziale".

Non si tratterebbe di un vero e proprio contratto post matrimoniale come accaduto nel caso di alcuni divi di Hollywood. Nell'accordo stipulato fra la showgirl calabrese e l'imprenditore piemontese, i due si sarebbero impegnati a non farsi vedere sotto i riflettori con un altro partner per due anni. Inoltre, entrambi non dovrebbero presentare al figlio Nathan Falco un nuovo compagno per tutelare il bambino.

Secondo il giornalista, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip venerdì 4 dicembre non avrebbe raccontato tutta la verità. Parpiglia ha sostenuto che in passato la showgirl abbia infranto il patto. Gregoraci infatti, per un lungo periodo avrebbe avuto una relazione segreta con Francesco Bettuzzi. In quel caso Briatore avrebbe deciso di soprassedere, per il bene della famiglia e di suo figlio.

Infine, Gabriele Parpiglia ha riferito che se Flavio Briatore avesse deciso di rompere l'accordo divorziale stipulato con la sua ex moglie, tra i due sarebbero cambiate alcune cose.

Gregoraci frena con Pretelli

Elisabetta Gregoraci dopo avere appreso che il Grande Fratello Vip 5 giungerà al termine a febbraio 2021, ha deciso di abbandonare il gioco per festeggiare il Natale con il figlio e la sua famiglia.

Nonostante la showgirl lascerà il programma, Alfonso Signorini ha deciso di far rimanere Elisabetta nella Casa di Cinecittà fino a lunedì 7 dicembre. In questo modo la showgirl avrà modo di salutare i suoi compagni d'avventura e chiarire con Piperpaolo Pretelli.

Messa alle strette dal conduttore del GF Vip, Elisabetta ha spiegato che con l'ex velino di Striscia la Notizia non ci sarà nulla se non una bellissima amicizia.

La diretta interessata ha riferito di non volersi precludere nulla fuori dalla Casa, ma al tempo stesso ha spiegato di non volere rimuovere i "paletti" messi con il suo coinquilino. Nel frattempo, in questi due giorni di permanenza Elisabetta e Pierpaolo avranno modo di interrogarsi su un loro ipotetico futuro insieme. Il conduttore infatti, ha dato la possibilità a Gregoraci e Pretelli di stare nel Cucurio.